Am 7.12. erstrahlt das Kurhaus Wiesbaden wieder im Zeichen der roten Schleife: Die AIDS-Hilfe Wiesbaden lädt zur jährlichen Ballnacht, der Benefizgala, die schon längst zum gesellschaftlichen Kultur- und Partyereignis avanciert ist. Stargast in diesem Jahr ist Turbo B. formerly of Snap!

Mehr Infos zur Ballnacht gibt's hier

Wir verlosen ein mal zwei Tickets für die Ballnacht Wiesbaden.

Bitte im Antwortfeld das Stichwort „Ballnacht 2019" angeben!