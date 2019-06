Tickets für den Condor-CSD-Truck in Berlin, Köln und Frankfurt

× Erweitern Foto: Condor Condor

Condor ist Flugbegleiter des Christoopher Street Day in Frankfurt, Berlin und Köln. Und wünscht sich Mitfahrende auf den Trucks. Wir teilen den Gewinnspielaufruf!

Das Gewinnspiel von Condor

50 Jahre CSD: für Köln am 7. Juli, Frankfurt am 20. Juli und Berlin am 27. Juli ein Grund richtig groß zu feiern. Als Flugbegleiter des Christopher Street Day sind wir auch wieder am Start. Wish you were queer? Dann einfach unter #FlyingWithPride eure Wunschstadt posten und mit ein bisschen Glück erhaltet ihr zwei Tickets um mit uns auf dem Truck für mehr Gleichberechtigung zu demonstrieren.

HIER TEILNEHMEN*

