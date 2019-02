Stimmwunder Edson Codeiro in München

× Erweitern Foto: Gal Oppido Edson Codeiro

Vier Oktaven umfasst der Stimmumfang des brasilianischen Stars Edson Codeiro. Seit den 1990ern begeistert er damit auch immer wieder das deutsche Publikum. Am 26. Februar in der Pasinger Fabrik in München. Wir verlosen Karten!

Mezzosopran ist eine Stimmlage die wirklich nur wenige Männer beherrschen, Edson hat sie perfektioniert und bringt durch den Wechsel seiner Stile und Genres von Bizet bis Bossa Nova, von Klassik über Weltmusik bis Pop, Soul und Chanson die Singkunst zusätzlich von Countertenor und Falsett einem breiten Publikum näher.

Deshalb heißt sein aktuelles Programm auch STIMMWUNDER: Dieses Wunder präsentiert er unter anderem über seine Interpretation eines alten Liedes der sephardischen Juden Spaniens „Addio Kerida“, eine furiosen Carmen-Interpretation der „Habanera“, eine Chanson von Alexandra und Dalida, einen portugiesischen Fado bis hin zu „Miss Celie’s Blues“ aus dem Film „Die Farbe Lila“ und „Lovesong“ von The Cure. Und wenn er heimatliche Bossa Novas von Tom Jobim und Caetano Veloso singt, ist das Publikum plötzlich weit weg am Strand von Ipanema.

26.2., Edson Codeiro – STIMMWUNDER, Pasinger Fabrick, August-Exter-Str. 1, München, 20 Uhr, Karten & Infos