Berlin • Süßes von Sugarclan

Nicht nur, weil man seinen Liebsten, seine Liebste am Valentinstag verwöhnen sollte ...

„Wir backen selbst, wir machen die Füllungen selbst und wir essen unsere Berliner selbst gern“, verrät das Team von Sugarclan lächelnd in dem vintagegeküssten Laden in der Grünberger Straße im Friedrichshain. Alles wird täglich frisch gebacken und gefüllt! Wer seine Freunde oder Mitarbeiter verwöhnen will, der kann (sollte auch, die leckeren Dinger sind schnell verkauft!) vorbestellen. Wir verlosen drei Gutscheine für pralle Boxen von Sugarclan, in einer Box sind 4 große oder 6 kleine Berliner.

Sugarclan – Berliner aka Pfannkuchen, Grünberger Straße 85, U Samariterstraße, tägl. außer Montag auf, 030 275 977 99, sugarclan.de