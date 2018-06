MOXY Frankfurt East: Loud & Proud

× Erweitern Foto: Moxy Moxy

Das Hotel MOXY Frankfurt East stellt das CSD-Wochenende unter das Motto „Loud and Proud“: Das Hotel wird zur Party-Location, der CSD wird überall sichtbar sein und es gibt es ein spezielles CSD-Übernachtungspackage. „MOXY steht wie keine andere Marke für ‚Diversity’“, so Christian Henzler, Captain des MOXY Frankfurt East. „So bunt wie unsere Crew, so bunt zeigt sich auch das MOXY Frankfurt East nach außen und feierte schon einige Partys im ersten Jahr des Bestehens“.

Am CSD-Freitag steigt daher die „Loud and Proud“-Party, die natürlich auch für Nicht-Hotelgäste geöffnet ist. Ab 21 Uhr sorgt DJ Sascha Dreyer für den entsprechenden Warm-Up, ab 23 Uhr die Kölner Drag-DJane Miss Delicious für den richtigen Partysound – und Kelly Heelton und Jessica Walker dürfen bei dieser Sause nicht fehlen! Jeder Bereich des Designhotels hält eine besondere Überraschung bereit: Ein Zimmer wird zum „Pillow-Fight-Room“, ein anderes steht unter dem Motto „7 Minutes in Heaven“ und Manuela Mock von der Boutique „Transnormal“ gibt in einem weiteren Zimmer fachkundige Anleitungen für alle Männer, die in die weibliche Rolle schlüpfen möchten. Cool!

20.7., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 23 Uhr, CSD-Package: 2 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück und Party für 99 Euro p.P., Infos über www.moxy-frankfurt.de

Wir verlosen einen Gutschein für zwei Personen für zwei Übernachtungen im MOXY Frankfurt East am 20. und 21.7. 2018 im Doppelzimmer inklusive Frühstück und Party am 21.7.