Hamburg • Persystema – Fitnessstudio neu gedacht

Dass Körper und Psyche sich gegenseitig im Guten sowie im Schlechten beeinflussen, ist lange Zeit als esoterischer Mumpitz belächelt worden, inzwischen anerkannte wissenschaftliche Tatsache.

Aber wie müssen die Stellschrauben Ernährung, Bewegung, Entspannung und bei Bedarf Therapie für ein gutes Zusammenspiel kombiniert werden? Das ist tatsächlich wohl so individuell, wie der Mensch an sich. In Bergedorf ist mit Persystema ein ganzheitliches Fitnesscenter auf 1.000 Quadratmetern gegründet worden, das man ohne Übertreibung eher als vernetztes Sport-, Gesundheits-, Bildungs- und Wellnesszentrum beschreiben müsste, um dem Konzept gerecht zu werden. Die Idee: Du trainierst an modernsten Geräten und hast gleichzeitig die Möglichkeit der Diagnostik, Ernährungsberatung und des Personal–Coachings. Massagen, Seminare und Kurse ergänzen das Angebot. Das Team fasst das so zusammen:

„Unsere Vision ist es, dem Menschen Wissen und Möglichkeiten zur Gesunderhaltung der Psyche und des Körpers zu vermitteln, bzw. zu ermöglichen. Somit werden die Voraussetzungen geschaffen, ein Leben in Eigenverantwortung, Wohlbefinden und Zufriedenheit zu führen. ​Die aus der gesundheitlichen Verantwortung für sich selbst und andere persönlich resultierenden Veränderungen dienen nicht nur dem eigenen persönlichen Wohlbefinden, sondern wirken sich förderlich auf das gemeinschaftliche und gesellschaftliche Miteinander aus. Um dieser Vision näher zu kommen, leben wir diese Werte im privaten und beruflichen Bereich selbst – und geben diese durch unsere Arbeit an andere Menschen weiter. Dabei setzen wir auf Resonanz und nicht auf Mission.“

Weil das alles recht komplex und umfangreich ist, wie erwähnt dazu auch jeder Mensch nur individuell zu seiner perfekten Balance findet, kann ein Besuch vor Ort am besten erklären, was dieses Fitnesszentrum anders macht. In Kooperation mit Persystema verlosen wir deshalb 10 Gutscheine für einen Probemonat:

Persystema, Weidenbaumsweg 139, Hamburg, 04081974850, www.persystema-fitness.de