Gewinnspiel: Fliege mit Condor nach Gran Canaria!

Gran Canaria ist eine der beliebtesten schwulen Urlaubsinseln Europas. Kein Wunder, sorgt doch die Mischung aus Strand und Natur sowie zahlreiche Events dafür, dass man hier zu jeder Jahreszeit wohlfühlen kann.

FÜR ABENTEURER

Roque Nublo & Pico de las Nieves

Wer genug hat von Strand und Meer sollte sich auf Gran Canarias höchsten Gipfel, dem Pico de las Nieves begeben. Vom Parkplatz la Goleta aus kommt man zudem an der bekannten Felsformation Roque Nublo vorbei. Am besten wählt man für die etwa sechsstündige Tour einen sonnigen Tag unter der Woche.

Paddle Boarding

Wem Surfen zu anspruchsvoll ist, sollte es einmal mit einem Stand Up Paddel Board (SUP Board) versuchen. Bei ruhigem Wellengang is das Brett ein ideales Sportgerät für ein Ganzkörpertraining , bei dem man ganz nebenbei noch die Natur genießt. www.surfbd.com/sup/

FÜR SONNENANBETER

Kiosk Nr. 7

Einer der bekannteste schwulen Strände Europas liegt direkt an den berühmten Dünen von Maspalomas. Am Kiosk Nr. 7 warten Strandliegen und Sonnenschirme auf die Besucher, die hier selbst entscheiden, ob die Badehosen tragen – oder nicht. Vom Leuchtturm in Maspalomas läuft man ca. 15 Minuten den Strand entlang Richtung Playa del Ingles. Alternativ nimmt man den Weg vom Hotel RIU Palace Maspalomas direkt durch die Dünen.

FÜR GENIESSER

El Salsete

Das Restaurant im Norden von Maspalomas ist beleibt bei Einheimischen und serviert moderne kanarische Küche. www.facebook.com/elSalsete/

Las Rias

Hervorragendes Fisch- und Meeresfrüchterestaurant am Leuchtturm von Maspalomas. www.restaurantelasriasmaspalomas.com

Wapa Tapa

Das im Yumbo Center gelegene Restaurant hat sich auf spanische und internationale Tapas spezialisiert. www.yumbocentrum.com/wapatapa/

Lopesan Costa Meloneras Resort

Das luxuriöse Resort liegt nahe am Leuchtturm vom Maspalomas und damit nur einen kurzen Spaziergang zum schwulen Strand entfernt. www.lopesan.com

FÜR SZENEGÄNGER

Axel Beach

Das Hotel der schwulen Axel-Gruppe liegt 1,5 Kilometer vom Meer entfernt und verfügt über 92 moderne Appartements auf 4 Stockwerken verteilt. Der Komplex ist nur für Erwachsene, hat einen Pool, Gym sowie eine Sauna mit Dampfbad und bietet eine coole Atmosphäre. www.axelhotels.com

Yumbo Center

Das Einkaufszentrum verwandelt sich Abend für Abend (nach 22 Uhr) in einen riesigen schwules Ausgehparadies mit gut 40 Bars, Restaurants und Klubs. Die Vielfalt ist riesig und jeder findet im Laufe des Abends seinen persönlichen Lieblingsplatz. www.yumbocentrum.com

TERMINE

Fetish Week

Leder- und Fetisch-Fans kommen vom 6. bis 14. Oktober auf ihre Kosten. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltungen ist das Yumbo Center. www.maspalomasfetishweek.com

Freedom Gay Festival

Das von den Organisatoren des Maspalomas Pride ins Leben gerufene Festival vom 10. bis 14. Oktober setzt vor allem auf ein tanzfreudiges Circuit-Publikum. www.freedomgayfestival.com

Winter Pride

Der Winter Pride hat sich seit seiner Gründung vor fünf Jahren zu einem echten Highlight entwickelt. Der Termin zwischen dem 5. und 11. November fällt zugleich mit dem Beginn dem Auftakt zur Karneval-Saison zusammen. Höhepunkt ist eine Parade mit gut 10.000 Teilnehmern. www.winterpridemaspalomas.com

Gay Pride Maspalomas

An die 50.000 Besucher lockt der Pride nach Gran Canaria. Neben zahlreichen Partys und Shows findet auch eine große Parade statt. Der Termin 2019 ist vom 2. bis 12. Mai. www.maspalomaspride.es

Bear Carnival

Vom 30. März bis 7. April 2019 trifft sich international Bärenszene für Poolpartys, Bootsfahrten und natürlich am Strand. www.bearcarnival.com

Maspalomas Carnival

Rund um das Yumbo Center feiert Gran Canaria in kommenden Jahr Anfang März seinen Karneval mit Straßenpartys, Umzügen und einem großen Dragqueen-Wettbewerb.

INFO

www.turismo.maspalomas.com/de

www.grancanaria.com

HINKOMMEN

Condor fliegt zum Teil mehrmals wöchentlich ab Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Leipzig/Halle, Stuttgart, Hamburg und München zum Flughafen Las Palmas/Gran Canaria. In der Premium Class genießen die Gäste dabei viele Annehmlichkeiten wie einen freien Mittelsitz, erhöhte Hand- und Freigepäckmengen, ein „Taste the World“ Gericht mit Getränken, kostenlose Sitzplatzreservierung sowie Priority Check-in und Priority Boarding. www.condor.com

