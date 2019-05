× Erweitern ABSOLUT SEXY

Wie schon in den vergangenen zwei Jahren wird die große Abschlussparty SEXY im Bootshaus in einer Partnerschaft mit ABSOLUT Vodka am 7. Juli auf dem CSD Köln vertreten sein. Der glamourös dekorierte Wagen wird mit samt seiner GoGos und Tänzer sicherlich wieder der Hingucker der Parade: ABSOLUT SEXY!

Wir verlosen 1 x 2 Gästelisteplätze für den Truck.