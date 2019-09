Ostseetörn „Gays on Waves“

× Erweitern Foto: Stena Line Die Stena Germanica ist für zwei Nächte euer queeres Party-Headquarter

Es ist nur ein Katzensprung von Kiel nach Göteborg und die Stena Germanica ist eine Fähre, kein Kreuzfahrtschiff. Warum „Gays on Waves“ vom 15. bis 17. November deshalb die perfekte Gelegenheit ist, sich dem Thema „Gay Cruise“ zu nähern, erfahrt ihr hier. Und eine Kabine für den Minitripp nach Schweden verlosen wir in Kooperation mit STENA LINE auch noch.

Gays on Waves

Es gibt so viele Gründe, Gewässer lieber gemütlich auf einem Schiff zu überqueren, als eingezwängt in überdimensionale Kohlenfaserverbundstoffröhren in 10.000 Meter Höhe. Richtig angenehm wird das, wenn noch ein paar Freunde, Familie oder die Wahlfamilie auf der Reise dabei sind und der Zweck der Fahrt, nämlich die Überbrückung einer Entfernung, zur Nebensache wird. Eine ganze Reiseindustrie hat sich aus diesem Grund entwickelt und natürlich gibt es im Regenbogenmarketingzeitalter auch längst schwule oder queere Ausfahrten in die Urlaubsregionen dieser Welt. Diese als Unerfahrener in a. langen Schiffsreisen oder b. als nicht so szeneverbundener Queer zu entern, erfordert ein gewisses Maß an Abenteuerlust*. Wie gut, dass es Fährengibt, die euch ganz klassisch von A nach B bringen und so das Motto „der Weg ist das Ziel“ nicht durch wenig nachhaltiges Zickzackfahren zur Klimagewissensfrage mache.

Das Programm

Foto: Stena Line Frieda Friday Frida Friday mit Ralf Seher von Stena Line – man probt schon mal das Sektchen

STENA LINE hat für den November auf der Strecke Kiel - Göteborg so etwas wie einen „Gay C... Schnupperkurs“ erfunden**. Gays on Waves ist ein Kurztripp auf der Fähre mit queerem Partyvergnügen als regenbogenglitzernes Extra:

Empfang und persönliche Betreuung durch die 1. Offiziöse der Stena Germanica Host Frieda Friday

Ein Show- und Partyprogramm an beiden Überfahrtsabenden von und mit der besagten Miss Friday und der Band Baltic Live

an beiden Überfahrtsabenden von und mit der besagten Miss Friday und der Band Ein Musik Quiz

Ein Drag-Queen-Bingo

Einen ganzen Tag Zeit, um die beschaulichste der schwedischen Metropolen Göteborg zu entdecken

Frida Friday meldete sich bereits telefonisch bei unserem Team und klang mehr als aufgeregt:

„Ihr könnt es euch kaum vorstellen, aber für dies zwei Tage habe ich inzwischen ein Team dabei, das Lady Gaga erblassen lassen würde. Make-up, Haare, Kofferträger und so weiter. Ich habe in wenigen Stunden insgesamt 14 Kostümwechsel vor mir und ganz ehrlich: Außenstehende könnten denken, das sei völlig geistesgestört. Aber keine Sorge: Ich bin ganz bei Sinnen und freue mich so riesig auf diese Reise.“

Die Stena Germanica ist übrigens nicht nur eines der größten Linienfährschiffe der Welt, sondern auch das erste, das mit Methanol betrieben wird und damit fit ist für die Treibstoffe der Zukunft, die aus Biomasse, Wasser oder sogar direkt aus CO2 hergestellt werden können.

Das ganze Vergnügen ist ab sofort HIER buchbar und wer eine Kabine gewinnen will, kann das über dieses Formular probieren. Alternativ zur Teilnahme über das Formular gibt es über unsere Facebookseite des hinnerk noch eine weitere Möglichkeit, in den Lostopf zu wandern. Wie immer entscheidet das Losglück und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*Der Autor war bereits zweimal bei einer schwulen K...fahrt** dabei und kann jeden verstehen, der bei der Vorstellung zehn Tage mit 2.000 paarungswilligen Schwulen auf einem Schiff gefangen zu sein, eher in gedanklicher Panik den Rettungsring als den Was-auch-immer-Ring des Partners greifen und über Bord springen lässt. Metaphorisch natürlich nur. Die Panik ist eigentlich unnötig. Es macht dem Autor dann doch sehr viel Spaß, sonst wäre er nicht zweimal gefahren. Um so mehr freut er sich auf den Kurztripp nach Göteborg mit der Fähre.

**Das dürfen wir nicht schreiben, weil Fähren keine Kreuzfahrtschiffe sind. Weil wir unsere Pressefreiheit genießen und unseren Lesern als Medienpartner gerne so nachvollziehbar wie möglich erklären wollen was sie erwartet, haben wir es nur mal erwähnt. Für Detlef-Normal-Tunten wie unseren Autor sind Schiffsreisen erstmal Schiffsreisen.