Frankfurt: John M Armleder in der Schirn

JOHN M ARMLEDER. CA.CA., Ausstellungsansicht © Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2019 Foto: Norbert Miguletz

Einer der wichtigsten Konzept-, Performance- und Objektkünstler der Gegenwart ist noch bis zum 1.9. zu Gast in der Schirn Kunsthalle; wir verlosen Tickets!

Anlässlich seines 70. Geburtstags im vergangenen Jahr gab es europaweit bereits verschiedene Retrospektiven zu Armleders Arbeiten; für „CA. CA.“ in der Schirn Kunsthalle hat er ganz eigene; raumfüllende Installationen entwickelt, wie der funkelnde Himmel aus Spiegelfolie und Discokugeln in der Rotunde der Schirn.

Die Wirkung des rotierenden, verwirrenden Raums, der sich in sich selbst wiederspiegelt, ist ein Schlüssel zu den Arbeiten Armleders: Die Verweigerung des Konkreten und die Vorliebe für das Prozesshafte sind dem Künstler wichtig. „Ich mag an dieser Arbeit, dass man sie betrachtet und gleichzeitig mittendrin ist, weil einen die Reflexion trifft“, erklärt Armleder in einem Interview. „Man kann das Ganze nicht verorten, weil es überall im Raum passiert“.

John M Armleder „CA. CA.“, noch bis 1.9., Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt, www.schirn.de

Wir verlosen wir drei mal zwei Tickets für die Ausstellung

Bitte im Feld „Antwort“ das Stichwort „Armleder Schirn“ eingeben!