Verlosung: Postcards from London

Der inhaltlich starke und auch optisch schöne „Postcards from London“ lief 2018 in der Queerfilmnacht, wir verlosen jetzt die DVD!

Zum FIlm:

POSTCARDS FROM LONDON

Jim (Harris Dickinson) wagt den Sprung aus einem grauen Vorstadtleben in die große Stadt und sucht in London nach Ruhm und künstlerischer Stimulation. Doch er wird gleich in der ersten Nacht ausgeraubt, findet aber bei einer Gruppe ungewöhnlicher männlicher Escorts – den Raconteurs – Unterschlupf, die ihren Kunden als besonderen Service Konversation auf höchstem kulturellen Niveau anbieten.

Jim schließt sich ihnen an und entwickelt sich schnell vom naiven Anfänger zur gefragten Begleitung und Künstler-Muse. Verkompliziert wird Jims Aufstieg zum Star-Escort lediglich durch sein „Stendhal-Syndrom“, eine psychosomatische Störung, die bei kultureller Reizüberflutung zu Ohnmachten und Halluzinationen führt ...

