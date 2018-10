Am 30. November feiert das Stück seine Deutschland-Premiere und wird bis zum 16. Dezember im Theater am Potsdamer Platz in Berlin gastieren.

Die außergewöhnliche Produktion des Shanghai Balletts zeigt – anstatt der üblichen 16 Schwäne – 48 Schwäne und ist damit weltweit einmalig. Mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzer wirken an der einzigartigen Produktion des englischen Choreografen Derek Deane mit.

Wir verlosen 5x2 Karten!

www.dergroessteschwanenseederwelt.de