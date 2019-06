CSDBerlin: ★ 3 CSD-Partys ★ Ritter Butzke ★

× Erweitern CSD RODEO Ritter Butzke

Foto: M. Rädel Ritter Butzke Klubber und Künstler lieben das Ritter Butzke

Im angesagten Klub in Berlins Zentrum steigen zum Christopher Street Day gleich drei Partys.

Los geht der dortige CSD-Reigen mit dem „CSD RODEO“, bei dem unter anderem TrashEra, Judy LaDivina, Lipstick Trash, Uri Misgav und Du Alter Schwede! mitmachen, am 26. Juli ab 23:55 Uhr.

TrashEra

Party

„Wir haben uns entschieden, diese Ausgabe unserer Ritter-Rodeo-Reihe (...) dem Christopher Street Day zu widmen und begrüßen LGBTIQ*s, Straights und alle, die frei von Vorurteilen und Hass sind, um mit uns gemeinsam Liebe, Musik und Berlin zu feiern“, verrät das Team des Klubs dazu.

Einen Tag später feiert hier das Team von Bob Youngs Party GMF queeres Selbstbewusstsein bei der Sause „UNITY“. House, Elektro, Pop und Klubklassiker in den verschiedenen Klubbereichen werden dich in ein buntes CSD-Wunderland entführen – Szenegänger und Klubber verschiedenster Subkulturen feiern hier gemeinsam und in #UNITY. Am 28.7. steigt im Ritter Butzke dann die letzte CSD-Party, das GMF mit Diven, Boys und Hits.

26.7., CSD RODEO, 23:55 Uhr & 27.7., UNITY, 22 Uhr & 28.7., GMF, 23 Uhr, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz Wir verlosen Gästelistenplätze für das „CSD RODEO“ im Ritter Butzke am 26. Juli!