CSD Frankfurt: Trucktickets für den Westin-Truck

Mitten im Frankfurter „Bermuda-Dreieck“ liegt das LGBTIQ*-freundliche „The Westin Grand Frankfurt“ (www.staygayatwestin.com). Traditionell gibt es nicht nur ein tolles CSD-Übernachtungspaket, sondern auch die Teilnahme am CSD mit dem hoteleigenen Truck.

× Erweitern Westin Grand

Für gute Stimmung und Partyfeeling sorgt die Teilnahme an der traditionellen CSD Demonstration samstags vormittags auf einem Truck. Wer also die Demonstration ganz hautnah erleben möchten – nämlich als Gast auf dem hoteleigenen Wagen – empfiehlt sich das Demo-Truck-Ticket. Es beinhaltet ein Kennenlern-Frühstück, gemeinsamer Spaziergang zum Demo-Start am Römer, ein Motto-Shirt, die Fahrt auf dem Westin-Truck sowie Getränke während der Fahrt. Der Ticketpreis liegt bei 30 Euro pro Person.

Wir verlosen in Kooperation mit dem „The Westin Grand Frankfurt“ 1x2 Tickets für den Truck:

×

Buchungen via www.staygayatwestin.com/csd, Tel: 069 2981752 oder per E-Mail anreservation.frankfurt@westin.com. Weitere Informationen ebenso unter www.staygayatwestin.com/csd.