CSD Berlin • Mitfahren auf dem Bayer Truck

Diversität ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur bei Bayer. Daher macht man sich auch für die LGBTIQ*-Community stark und schafft für die Mitarbeiter ein Umfeld, in dem jeder unabhängig von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität sein Bestes geben kann.

Darüber sprachen wir erst kürzlich mit dem Bayer AG Personalvorstand Dr. Hartmut Klusik. Zur CSD Teilnahme sagte er:

„Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, auch nach außen zu zeigen, dass wir bei Bayer eine offene, inklusive Unternehmenskultur pflegen. Mir hat besonders das Motto gefallen, das unser queeres Mitarbeiternetzwerk BLEND dafür entwickelt hat: „Bayer: Respecting your right to be you“. Es drückt perfekt die Grundsätze unserer Unternehmens- und Führungskultur aus. Der Auftritt auf den CSDs und in der Öffentlichkeit soll auch potenziellen neuen Mitarbeiter*innen zeigen, dass bei Bayer wirklich jeder willkommen ist – unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Nicht umsonst gehören wir zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands, wie Umfragen wie die des „Focus“ regelmäßig zeigen. Das gilt übrigens nicht nur für die Anliegen von BLEND, über die wir heute reden, sondern auch für alle anderen Aspekte von Diversity und Inklusion. Wir machen das nicht, weil es so schön bunt ist wie die Regenbogenfahne, sondern weil es letztlich auch gut fürs Geschäft ist. Gelebte Vielfalt und Inklusion sind für unsere Mitarbeiter*innen und das Unternehmen gleichermaßen von Vorteil. Das möchten wir öffentlich zeigen.“ (Das ganze Interview hier lesen)