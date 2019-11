Karten für Céline Dion

× Erweitern Céline Dion

Celine Dion 2016

Eine der größten Sängerinnen überhaupt kommt zu uns.

Bekannt wurde Céline Dion ja schon in den 1980ern (sie gewann 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz), in den 1990ern hatte sie dann mit Welthits wie „My Heart Will Go On“ und „Because You Loved Me“ ihren ersten Karrierezenit, aber auch nach 2000 landete sie mit Erfolgen wie „A New Day Has Come“ und „Encore un soir“ (Platz 1 in Frankreich!) hoch in den Charts.

Ihre Livestimme ist ungeschlagen und auch ihre Bühnenpräsenz erfreut. 2020 kommt sie live auf Tour. Wir verlosen 6 Karten pro Stadt!

Foto: Andrew Whelan Celine Dion

Céline Dion „Courage World Tour“

17.6.2020, München, Olympiahalle, 19.6.2020, Mannheim, SAP Arena, 21.6.2020 Köln, LANXESS arena, 22.6.2020, Hamburg, Barclaycard Arena, 22.7.2020 Berlin, Waldbühne, www.celinedion.com

×

17.6.2020, München, Olympiahalle, 19.6.2020, Mannheim, SAP Arena, 21.6.2020 Köln, LANXESS arena, 22.6.2020, Hamburg, Barclaycard Arena, 22.7.2020 Berlin, Waldbühne, www.celinedion.com