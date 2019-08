BOLDKING: Rasieren neu entdecken!

× Erweitern Foto: BOLDKING

Männer am Morgen – dem einen steckt noch die letzte Nacht in den Knochen, dem anderen das bevorstehende Date. Zum Glück gibt es jetzt was Neues in Männerbädern, das dich frisch wie ein junges Salatblatt in den Tag gehen lässt: BOLDKING. Der Online-Rasierservice mit den extrascharfen Klingen, dem nachhaltigen Recyclingservice und den natürlichen Hautpflegeprodukten für obenrum und untenrum.

Wir verlosen in Kooperation mit BOLDKING fünf Boxen mit je einem halben Kilo Rasurspaß: Neben den sensationellen BOLDKING Klingen findet ihr hier Rasierschaum, Deo, Aftershave Creme, Waschgel und Gesichtscreme.

Wenn ihr euer Glück nicht testen möchtet, dann könnt ihr euch eure Boldking Produkte jetzt schon auf BOLDKING.DE sichern.