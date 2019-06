Binding Limited und Tickets für den Schwejk-CSD-Truck

× Erweitern Foto: Binding-Brauerei Binding Roemer Pils

Schick ist die limitierte Edition der Binding Römer Pils Dose in Wasserhäuschen-Optik. Zum CSD Frankfurt verlosen wir in Kooperation mit Bindung und dem Schwejk nicht nur die schicken Dosen, sondern auch Tickets für den CSD-Truck vom Schwejk.

Sie ist für viele bereits ein Sammelobjekt: die limitierte Binding Römer Pils Dose in Wasserhäuschen-Optik. Entstanden ist sie beim Binding Designwettbewerb, den die Brauerei zusammen mit der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach initiiert hat.

CSD-Aktion: Fahr’ mit auf dem Schwejk-Truck

Wir verlosen zum CSD in Kooperation mit der Binding-Brauerei zwei Tickets für den CSD-Wagen vom Schwejk, der am 20. Juli an der CSD-Demo teilnimmt, sowie drei Trays à 24 Dosen der limitierten Wasserhäuschen Edition von Binding Römer Pils.

Bitte im Feld „Antwort“ das Stichwort „Binding Schwejk“ angeben

