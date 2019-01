Berlin • My Fair Lady

× Erweitern Foto: Iko Freese / drama-berlin.de My Fair Lady Max Hopp brilliert in der Rolle des kauzigen Professor Henry Higgins

My Fair Lady Katharine Mehrling (Eliza), Max Hopp (Professor Henry Higgins) & Christoph Spät (Oberst Pickering)

Eines der bekanntesten Musicals der Welt in der umjubelten Inszenierung von Andreas Homoki ist ab sofort wieder auf der Bühne der Komischen Oper in Berlin zu sehen. Wir verlosen Karten für „My Fair Lady“!

Kindheitserinnerungen an Fernsehsonntage werden wach. Die ausgelassene Freude, wenn das Blumenmädchen Eliza Doolittle, in der Verfilmung von 1964 bezaubernd gespielt von Audrey Hepburn, den Gassenhauer „Es grünt so grün“ endlich phonetisch korrekt (Sie spricht „g“ statt „j“, „ei“ statt „e“ und nicht „i“, sondern „ü“) singt. Eliza wird in Homokis Inszenierung von der umwerfenden Katharine Mehrling gegeben und überzeugt auf ganzer Linie. Seit dem 5. Januar ist die detailverliebte Produktion wieder live zu erleben. Schneller Kartenkauf lohnt sich, es sind nur sieben Termine angesetzt.

Der Plott für „My Fair Lady“-Anfänger

Professor Henry Higgins, Koryphäe in Sachen Phonetik und leidenschaftlicher Verfechter der reinen Sprache, schließt mit seinem Kollegen Colonel Pickering eine Wette: In nur sechs Monaten will er aus dem prolligen Blumengör Eliza Doolittle eine Lady modellieren, die selbst der König von einer »echte« Dame nicht zu unterscheiden vermag. Und das allein durch den perfekten Schliff ihrer Sprache! Was Higgins auf dem Weg zum Erfolg jedoch vergisst: Eliza ist kein bloßes Versuchsobjekt, sondern ein Mensch mit ganz eigenem Kopf, besonders aber: Gefühlen – mit und ohne Akzent!

12., 19., 26. + 31.2., 24.3., 2.4. + 1.5., My Fair Lady, Komische Oper, Berlin, Behrenstraße 55 – 57, U + S Friedrichstraße, Karten & Infos