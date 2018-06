L‘ amour toujours: French Connection im 25hours Hotel Das Tour

× Erweitern 25hours Düsseldorf

Seit Mai hat das neue 25hours Hotel Das Tour im Düsseldorfer Stadtteil Le Quartier Central seine Türen geöffnet. Das trendige Designhotel verfügt über 198 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien und gegensätzlichen Themenwelten. Mit insgesamt 17 Etagen bildet Das Tour den Mittelpunkt eines der größten innerstädtischen Entwicklungsprojekte in Nordrhein-Westfalen.

Die Rheinmetropole mit ihrer Nähe zu Frankreich inspirierte das schwedische Kreativteam Stylt Trampoli zu einem Designkonzept zwischen deutscher Funktionalität und französischer Finesse.

Das Tour lebt von der Inszenierung zweier gegensätzlicher Welten und spielt mit den unterschiedlichen Charakteren und Tugenden der beiden großen europäischen Nationen. Ein besonderes Extra bieten die 25 Zimmer auf der Südseite des Gebäudes: Hier gibt es eigene Balkone mit französischer Badewanne. Den Höhepunkt bilden Restaurant und Bar: The Paris Club erstreckt sich über die zwei oberen Etagen und lockt mit einmaligem Blick über die Stadt. Im Gegensatz zum eleganten Restaurant verströmt die Bar des Paris Club die ungezwungene Atmosphäre eines Künstler-Ateliers und bietet von dem über 20 Meter langen Tresen einen fantastischen Blick über die Stadt.

www.25hours-hotels.com

× Erweitern 25hours Düsseldorf

VERLOSUNG

Wir verlosen ein Wochenende im 25hours Hotel Das Tour mit zwei Nächten im Doppelzimmer mit Frühstück. Lust auf Düsseldorf? Einfach eine E-Mail mit dem Betreff 25HOURS IN DÜSSELDORF und deinen Kontaktdaten an contact@25hours-hotels.com schicken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt.

×