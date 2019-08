Online-Petition: Geschützte Unterkünfte in Bayern, jetzt!

Lesbische, schwule, trans* und inter Geflüchtete fliehen aus ihren Heimatländern, um in Deutschland ein neues und selbstbestimmtes Leben zu beginnen. Jedoch kommt es in den Gemeinschaftsunterkünften regelmäßig zu Bedrohungen und Übergriffen – vor Kurzem sogar zu Morddrohungen.

Rainbow Refugees

Die Versuche, Opfer homophober Gewalt innerhalb der Unterbringung zu schützen, scheitern oft: Will man beispielsweise LGBTIQ*-Geflüchtete gemeinsam in einem separaten Zimmer unterbringen, führt das meist dazu, dass man in der Einrichtung erst recht auf sie aufmerksam wird. Die gut gemeinte Maßnahme führt quasi zu einem Zwangsouting. Zwar hat die Bayerische Staatsregierung nach einer Anfrage der Landtags-Grünen Verbesserungen zugesagt, geschehen ist aber noch nichts. Daher will die Münchner Gruppe „Rainbow Refugees“ mittels einer Online-Petition auf diese Situation aufmerksam machen und sich rasch für den Schutz vor Diskriminierung und Gewalt einsetzen. „Wir brauchen die geschützten Unterkünfte, und zwar jetzt!“, so ein Sprecher der Gruppe.

Unterzeichnen kann man die Petition noch bis 6. September HIER.