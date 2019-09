Medien 📰 Zahlenspiele um Mobilisierungspotenzial

Eine Million Menschen besuchten den Berliner CSD in diesem Jahr, 250.000 die Fridays for Future Demo gestern. Trotzdem sprechen Medien (wir auch) über gestrige Proteste als die größten seit den 1980ern. Von Äpfeln, Birnen und Kartoffelsalat.

Ein Blick auf Bilder sollte eigentlich ausreichen, um Diskussionen darĂĽber zu unterbinden, ob nun der CSD in Berlin oder Hamburg mehr oder weniger Teilnehmer hatte, als die gestrigen Klimademos. Letztere versammelten ganz eindeutig mehr Protestler. Schaut man aber auf den CSD als Event, lockt er regelmäßig mehr Menschen an, als jede andere politische Veranstaltung. Nur ist es halt ein deutlicher Unterschied, ob Menschen sich aufmachen, um selbst Teil einer Demonstration zu sein, oder sie aus verschiedensten BeweggrĂĽnden eine solche besuchen. Insofern sind Vergleiche, wie sie nun vereinzelt auftauchen, ziemlich unstatthaft und teilweise sogar mutmaĂźlich homophob.Â

Ein krasses Beispiel, wie schlecht Redaktionen der klassischen Verlagshäuser diesbezĂĽglich teilweise arbeiten, deckte heute Stefan Mielchen, 1. Vorsitzender von Hamburg Pride auf:Â

„Bemerkenswert finde ich das Presseecho zum gestrigen Tag in Hamburg. Der Chefredakteur des Abendblattes ist völlig aus dem Häuschen, weil er, wie er schreibt, so etwas noch nicht erlebt hat: 70.000 Menschen! Und dann: „Wann hat es das zuletzt gegeben, dass sich so viele Menschen in Hamburg hinter einem Ziel versammelt haben? Die nicht nur gegen, sondern vor allem für etwas demonstrieren? Die zu Tausenden Plakate basteln, eines kreativer als das andere, die singen, trommeln, tanzen, ja, auch feiern.“ Hätte ich ihm schnell sagen können.

Auch die Mopo fragt: „Wann waren zum letzten Mal so viele Menschen auf der Straße?“ und listet ebenfalls eine Reihe von Demos zurück bis 1958 auf. Ignoriert aber komplett den CSD, bei dem laut ihrer eigenen Berichterstattung vom 4. August 2019 in diesem Jahr mehr als 240.000 Menschen in Hamburg für mehr Rechte und Gleichberechtigung „demonstrierten“. Mit der Einschränkung, dass diese 240.000 Menschen laut damaliger Mopo-Überschrift eine „bunte Parade feierten“. Als ob Spaß und politisches Anliegen ein Widerspruch wären.“