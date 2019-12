Homophober Vandalismus: Wer kennt diese triste Person?

Nach mehrmaliger Beschädigung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen veröffentlichte die Polizei gestern Fotos des mutmaßlichen Täters und bittet um Mithilfe.

Foto: Polizei Berlin Wer kennt diesen weißen, älteren Mann?

In diesem Jahr ist das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße (Mitte) insgesamt sieben Mal beschädigt worden (blu berichtete, blu berichtete). Jedes Mal war die Sichtscheibe des Denkmals mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Aufgrund der immer gleichen Vorgehensweise besteht der Verdacht, dass die Tat in allen sieben Fällen von ein und derselben Person begangen worden sein könnte.

Foto: Polizei Berlin / Dieser Mann steht im Verdacht, das Denkmal beschädigt zu haben.

Gestern veröffentlichte die Polizei mehrere Fotos eines Tatverdächtigen, der am 7. Juli 2019 von einem Zeugen beobachtet und fotografiert worden war.

Mit der Veröffentlichung dieser Fotos sucht die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um folgende sachdienliche Hinweise:

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat zwischen dem 9. Juni und dem 8. September 2019 verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Denkmal gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Staatsschutz des LKA Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-953128, der Faxnummer (030) 4664-953199, per E-Mail an lka531@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Funfact: Die Fotos stammen nicht aus der inzwischen installierten dauerhaften Videoüberwachung des Denkmals (blu berichtete)