Fahrt zum CSD in Stettin!

In einer Videobotschaft rufen die Veranstalter des Stettiner vorallem Berliner Queers auf, am CSD in der polnischen Stadt teilzunehmen und so die europäische Aufmerksamkeit auf die durch Kirche und Rechtspopulisten gefährdete Demo zu richten.

Bereits im letzten Jahr kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Rechtsradikalen. Durch die aktuelle Hetze durch die Regierungspartei PiS und die katholische Kirche, wird auch in diesem Jahr mit ungemütlichen Rahmenbedingungen gerechnet. Mit einem Zug- oder Busticket für rund fünf Euro ist Stettin von Berlin aus in nur zwei Stunden Fahrt erreichbar. Der Pride findet am 14. September statt. Teilt diese Nachricht. Wir sehen uns in Stettin!

Alle Infos HIER.