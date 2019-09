Wie bisexuell bist du?

Jugendliche des Projektes queerblick e.V. haben diese Frage Passanten auf dem Berliner Alexanderplatz gestellt. Anlass ist der Tag der Bisexualität am 23. September. Und die Macher gingen dem Kenntnisstand über den Bevölkerungsanteil Bisexueller auf den Grund.

Wie viele Bisexuelle gibt es?

Die Schätzwerte bei den im Video Befragten gehen stark auseinander und schwanken zwischen 5 und 70 Prozent. Die Wahrheit liegt wie gewohnt irgendwo in der Mitte. Laut Daten des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 2015 insgesamt 39% der 18- bis 24-Jährigen an, nicht ausschließlich hetero- oder homosexuell zu sein. Der Wert liegt wesentlich höher als in anderen Altersgruppen. Der Durchschnittswert für alle Menschen in Deutschland beträgt nämlich nur 21%.

Grund für die hohe Quote bei den Jüngeren dürfte eine immer größere Akzeptanz von sexueller Vielfalt in der Gesellschaft sein. Das lässt sich auch in queeren Jugendgruppen und sozialen Netzwerken beobachten.

„Immer mehr Jugendliche definieren sich als ‚bisexuell‘ und das meint keineswegs einen Zwischenschritt auf der Stufe zum Schwul- oder Lesbischsein, wie es oft verächtlich von einigen aus der Community kommentiert wird“, sagt Falk Steinborn von queerblick.

× Erweitern Auf einer Skala von 1 bis 10 sollen die Passant*innen angeben, wie bisexuell sie selbst sind. Ein junger Mann vom Land sagt, dass sein Interesse hoch ist – zwischen 7 und 8. „Da waren schon ein paar Situationen dabei. Aber ich bin halt hetero. Ich würde es gern ausprobieren, kann es aber nicht, weil da irgendwas in mir ist, das sagt: ‚Nee, geht nicht.‘“ „Im romantischen Sinne könnte ich es mir nicht vorstellen, im Sexuellen eher.“

Im Sinne des Tages der Bisexualität empfiehlt Léon deshalb: