Schwere Vorwürfe gegen Berliner Schwerpunktarzt

Einer der bekanntesten HIV-Spezialisten in Berlin steht wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von mindestens fünf Patienten ab April 2020 vor Gericht. Das geht aus der Anklageschrift hervor, wie mehrere Medien unter Berufung auf eine dpa-Meldung berichten.

× Erweitern Foto: gemeinfrei / CC0 Justitia

Demnach habe der in der Szene gut vernetzte und bekannte Arzt laut Gerichtssprecherin „ein Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnis ausgenutzt.“ Vor der Meldung der dpa erschien heute eine umfassende Recherche von Thomas Vorreyer und Juliane Löffler bei Vice und BuzzFeed. Mutmaßliche Opfer schildern dort ihre Sicht der Vorfälle und Vorgehensweise des Arztes. Die beschriebenen verstörenden Details des Missbrauchs und seiner Folgen für die Männer lassen erkennen, warum zwar bereits am 4. Februar 2016 eine Anklageschrift mit Vorwürfen aus den Jahren 2011 bis 2013 vorlag, das Amtsgericht Berlin-Tiergarten aber den auf elf Termine festgesetzten Prozess erst am 2. April 2020 beginnen lässt: „Die Sache [ist] sehr umfangreich und streitig,“ so die Gerichtssprecherin in Behördendeutsch. Der beschuldigte Arzt reagiert zurzeit nicht auf Anfragen.