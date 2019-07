Readly – die Magazin-Flatrate

× Erweitern Readly

Wie schwer wäre wohl ein Stapel aller vergangenen 30 Mate-Ausgaben auf deinem Schoß?* Schwer zu sagen. Kommt natürlich auf's Tablet oder Smartphone drauf an! Alle Mate Editionen ab Ausgabe #29 sind seit 2017 im digitalen Zeitungskiosk Readly erhältlich. Seit 2018 veröffentlichen wir an gleicher Stelle außerdem den Spartacus Traveler und Readly Exclusives, die es nur bei der Magazin-App gibt. Eine 140 Seiten starke Shooting-Ausgabe mit bislang unveröffentlichten Fotos unserer Bildserien zum Beispiel oder ganz neu: die „Supercars Edition“ mit heißen Karren zum Niederknien.

× Erweitern Readly Auf Readly stehen den Usern über 4.000 Magazintitel zur Verfügung.

Seit der Gründung 2013 in Schweden hat der Internetdienst Readly sein Portfolio an Magazinen und Zeitungen stetig erweitert und ist international expandiert. Heute stehen den Usern über 4.000 Titel zur Verfügung – über 1.000 davon deutschsprachig. Neben großen Tageszeitungen wie der BILD, WELT AM SONNTAG oder B.Z. hat sich Readly vor allem als „Netflix für Magazine“ einen Namen gemacht. Über bekannte Titel hinaus, wie der Men's Health oder der Rolling Stone, bedient Readly auch ganz besonderes Interessen, die in einem übersichtlichen Themen-Katalog – von „Boote & Wassersport“ bis zu „Luxus & Lifestyle“ aufgelistet sind. Klar, gibt es auch die üblichen Verdächtigen in der Sparte Klatsch und Tratsch wie InTouch und OK!. Aber jetzt mal ganz unter uns: Wer greift im Urlaub oder am Wochenende wirklich zum Wirtschaftsratgeber, wenn er ganz gemütlich unter'm Sonnenschirm oder auf dem heimischen Balkon das Neuste über die Royals lesen kann? Darüber hinaus finden Leser internationale Schwergewichte wie das Time Magazine oder Forbes.

× Erweitern Readly Die 146-Seiten starke Shooting Edition mit bislang unveröffentlichten Fotos ist die erste Mate-Readly-Exclusive.

Genau hier macht sich die beachtliche Größe der Bibliothek bezahlt. Egal für welche Stimmung, das richtige Magazin ist nur einen Klick entfernt. Das Abonnement kostet regulär 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Im Moment gibt es die ersten zwei Monate sogar für nur 0,99 Euro – der perfekte Deal für die Urlaubszeit! Einige Inhalte sind übrigens – genau wie beim Streamingsender Netflix – nur auf Readly verfügbar. Titel, die den „Exclusive“-Badge tragen, sind ausschließlich bei dem Anbieter aus Schweden erhältlich. User können Inhalte außerdem herunterladen und offline lesen und über einen Familienaccount bis zu 5 weitere Profile anlegen. Das Beste: Alle Ausgaben sind brandaktuell und der Weg zum Kiosk wird gespart. Unter allen Neuanmeldungen des „Summer Deals“ verlost Readly außerdem 12 iPads!

× Erweitern Readly Die Better Life Edition erscheint noch in diesem Jahr.

Mit der „Better Life Edition“ von Mate Readly Exclusive, die noch im 4. Quartal dieses Jahres auf Readly erscheint, führt Mate inhaltlich konsequent fort, was wir 2002 zum Launch des Magazins begonnen haben: wir berichten was Männer interessiert und nicht was andere ihnen diktieren wollen. Wie funktioniert eine Gesellschaftsdiät und was bringt sie mir? Wie schaffen wir beim Daten den Sprung vom Display ins wahre Leben am elegantesten? Können Beziehungen mit drei und mehr Partnern funktionieren? Das alles verraten wir dir schon ganz bald und nur in der Readly-App.

Jetzt Readly 2 Monate für 0,99€ testen und mate (und die mate. Readly Exclusive Ausgaben) Spartacus Traveler und Gay Times unbegrenzt lesen: www.readly.com/mate