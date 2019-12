Queer & HIV+ : Jonathan van Ness auf Cover der Cosmopolitan

Wie cool ist das denn: Jonathan Van Ness, Frisör und Star der Reality-Serie „Queer Eye“ wird Covermodel der Januarausgabe der britischen Cosmopolitan. Van Ness kämpft für queere Sichtbarkeit und für mehr Toleranz – im Juni outete er sich als nicht-binär, im September bekannte er sich als HIV-positiv.

Auf dem Cover trägt der britische Stylingexperte ein pompöses, korallenfarbenes Kleid vom Designer Christian Siriano. Dazu: Gestreifte Socken und Sneaker. Die Cosmopolitan verkündet: „Jonathan Van Ness: Ja. Wir haben es getan. Gern geschehen.“

Van Ness definiert sich als nicht-binär, möchte trotzdem mit dem Pronomen „er“ angesprochen werden. Seit 35 Jahren wurde die britische Cosmopolitan nicht mehr von einem nicht-weiblichen Star geziert – bis heute. Der letzte war Boy George. Das Januarcover ist also ein queerer Meilenstein.

× Erweitern Foto: Rachell Smith / Cosmopolitan UK / PA Wire Jonathan Van Ness Cosmopolitan

Van Ness kämpft gegen Stigmata

In seiner im Herbst erschienen Biographie Over The Top bekannte Van Ness, dass er HIV positiv sei – in seinem 25. Lebensjahr habe er davon erfahren. Sichtbarkeit sei angesichts der voranschreitenden Stigmatisierung unter der Trump-Regierung wichtiger denn je, so der gebürtig aus Amerika stammende Fernsehstar.

Sehr offen berichtete er über sein Leben vor Queer Eye: Als Kind sei er missbraucht worden, in der Schule gemobbt. Er habe Drogen genommen, sich zwischenzeitlich deshalb sogar prostituiert. Das Casting zur Serie sei ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen, erklärte van Ness.

Foto: Netflix Queer Eye Die Fab Five stoßen an

Queer Eye ist eine Serie, die seit 2018 zum Repertoire des Streaming Dienstes Netflix gehört. Es ist eine Neuauflage der gleichnamigen Sendung des Senders Bravo (2003-2007). Darin beraten die so genannten „Fab Five“ (Fabulous Five), queere Lifestyle-Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die Kandidaten (genannt Heroes) in verschiedenen Lebensbereichen. Auch gesellschaftliche Probleme wie Rassismus und Homophobie werden in der beliebten Serie thematisiert.

Die Co-Stars aus Queer Eye reagierten in Social Media begeistert bis ekstatisch, als das Cover bekannt wurde. Auch viele andere Promis und „Normalos“ sprachen Van Ness – und der Cosmopolitan – ihre Anerkennung aus.