unteilbar 🌈 Queeres Bündnis ruft zur Teilnahme in Dresden auf

#untreilbar

In diesem Jahr finden in drei ostdeutschen BundeslÀndern Landtagswahlen statt. Es droht ein politischer Rechtsruck in den Landesparlamenten. Feministische und queere VerbÀnde demonstrieren bei #unteilbar Dresden mit (Infos bei Facebook).

Foto: C. Knuth Flamingos statt Faschisten #unteilbar Berlin – 13. Oktober 2018

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) gehört zu den Erstunterzeichnenden des Aufrufs und ruft ebenfalls zur Teilnahme an der Demonstration auf: „Homo- und trans*feindliche Einstellungen werden schon jetzt offen von rechts propagiert und LSBTI*-Vereine und VerbĂ€nde geraten immer mehr unter Druck. Die offene Gesellschaft braucht eine offensive VorwĂ€rtsverteidigung, ein stĂ€ndiges BemĂŒhen, Menschen fĂŒr eine Kultur des Respekts zu gewinnen. Es geht um unser aller Freiheit. Hass und Hetze dĂŒrfen nicht gewinnen. Als BĂŒrgerrechtsverband ist der LSVD anderen Menschenrechtsorganisationen sowie gesellschaftlichen Emanzipations- und BĂŒrgerrechtsbewegungen eng verbunden. Menschenfeindliche Ideologien wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Homo- und Trans*feindlichkeit sind stark miteinander verwoben. Sie leugnen, dass alle Menschen mit gleicher WĂŒrde und gleichen Rechten ausgestattet sind. Deshalb engagiert sich der LSVD in zivilgesellschaftlichen BĂŒndnissen gegen jede Form von Diskriminierung, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit."Â

24.8., #Unteilbar – „FĂŒr eine offene und freie Gesellschaft“, Dresden, www.unteilbar.org