Letze Chance: Deine EU-Pride-Flagge für die CDSs 2020

× Erweitern FOTO: ROMAN HOLST/ROMAN-HOLST.TUMBLR.COM/ CSD Die Fahne der Aktivisten von Enough is Enough beim Hamburg Pride

Zum EuroPride in Wien war sie der Renner. Jetzt hat die Graswurzelbewegung „Pulse of Europe“ ihre Kampagne für den europaweiten Auftritt der EU-Fahne mit Regenbogenfarben gestartet. Mit dem Kauf unterstützt du die Pride-Teilnahmen der Aktivisten.

🌈 Hier bis 14. August deine EU-Rainbow-Flag ordern

Du findest auch, dass die Europäische Union die beste Idee für ein möglichst weltoffenes und freies Leben auf diesem Kontinent ist? Du wolltest das auch immer schon mal an deiner ganz persönlichen Geschichte als Teil einer sexuellen oder geschlechtlichen Minderheit festmachen? Dann ist die EU-Rainbow-Flag von „Pulse of Europe“ wahrscheinlich das bisher beste Symbol, dies zu tun. Ob auf den CSDs, am eigenen Fahnenmast im Schrebergarten, oder im Partykeller:

Für nur 15 Euro ist das schicke Teil deins und du tust gleichzeitig noch etwas für die queere Sichtbarkeit in den Staaten der EU, in denen noch ein wenig Nachhilfe in Sachen lockerer Queerness angebracht scheint. Der Erlös aus der Kickstarter-Kampagne wird für die CSD-Teilnahmen von Pulse of Europe im kommenden Jahr genutzt – schwerpunktmäßig wird es dabei in die osteuropäischen Länder gehen.

× Erweitern Foto: Pulse of Europe

Was ist „Pulse of Europe“?

Foto: Pulse of Europe Pulse of Europe – Team Berlin

2016 gründete sich unter dem Eindruck der politischen Radikalisierung (Frankreich, Niederlande, Brexit, Österreich) die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“, die seitdem für die Idee eines geeinten Europas auf die Straße geht, um ein zivilgesellschaftliches Gegenengewicht zum Protektionismus und Nationalismus der Rechtspolpulisten sichtbar zu machen. In ihrem Mission Statement schreiben sie:

„Wir brauchen ein vereintes Europa heute mehr denn je. Es geht um nichts Geringeres als die Bewahrung eines Bündnisses zur Sicherung des Friedens und zur Gewährleistung von individueller Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Nur gemeinsam ist der Einfluss groß genug, um die globalen Herausforderungen zu meistern und die sich verändernde Weltordnung mitzugestalten."

„In Vielfalt geeint" ist keine leere Formel für das politische Poesiealbum.

Das seit dem Jahr 2.000 offizielle Motto der EU ist gleichzeitg Leitspruch und Leitschnur. Lesbische, schwule, transsexuelle, bisexuelle, transidente und sonstige queere Menschen können das vielleicht aufgrund ihrer eigene Lebenserfahrung noch einfacher nachfühlen, als jemand, der nicht versuchen musste, seinen Platz in der Gesellschaft gegen Vorurteile und Ausgrenzung zu erkämpfen.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum die EU-Rainbow-Flag in Wien einschlug, wie das neue Madonna-Album in den internationalen Charts.

🇪🇺 Mehr Infos zu „Pulse of Europe