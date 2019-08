HIV im Dialog 2019

Zum 20. Mal findet am 30. und 31. August der Informations- und Netzwerkkongress HIV im Dialog in Berlin statt. Unter dem Motto „HIV-Stigma beenden, Zugänge zur sexuellen Gesundheit schaffen“ wird im Berliner Rathaus (Bild oben) ein spannendes und vielfältiges Programm geboten.

Die eröffnende Podiumsdiskussion am 30. August um 12:30 Uhr gibt inhaltlich den Rahmen der gesamten Konferenz vor: „20 Jahre HIV im Dialog: wo stehen wir, wo kommen wir her und was müssen wir noch erreichen?" Vertreter aus dem Abgeordnetenhaus, den Behörden, der Selbsthilfe und aus dem Gesundheitssektor diskutieren, inwieweit die 2016 vereinbarten Ziele der Initiative 90-90-90-0 (UNAIDS-Ziel, Aids bis 2030 zu beenden – unser Interview mit der Erklärung der Zahlen HIER) mit den Maßnahmen unter dem Rot-Rot-Grünen Senat erreicht werden können. Besonders der neue Checkpoint sowie die Clearing-Stelle zeigen nach Ansicht der Verantwortlichen erste sichtbare Erfolge, was die 90-Prozent-Ziele angeht. Wie weit sind wir aber mit der 0 (Null Diskriminierung)? Was kann gegen die Stigmatisierung von Menschen mit HIV getan werden?

Diese in der Podiumsdiskussion angeschnittenen Themen werden über zwei Tage in diversen Programmpunkten vertieft, von denen wir euch folgende besonders empfehlen:

Unver-Schämter schwuler Sex!

Prävalenz, Diagnostik und Behandlung von sexuell übertragbare Erkrankungen (STD) in Zeiten des kondomlosen safer Sexes

„PrEP: Sichtweisen und Perspektiven“

Drugchecking Berlin – ein weiterer Baustein der Prävention

Foto: D. Belmont Prof. Dr. Martin Dannecker

Ein Höhepunkt des Kongresses ist wieder die Verleihung des Reminders Day Award (ReD), der seit 2001 außerordentliches Engagement im Rahmen des Kampfes gegen HIV und Aids ehrt. Der diesjährige Preisträger ist der Sexualwissenschaftler, Sexualtherapeut und Autor Prof. Dr. Martin Dannecker. Die Ehrung findet am 30. August um 18:30 Uhr im Festsaal statt.

1998 fand HIV im Dialog im Rahmen der „AIDS-Aktionswoche Berlin“ erstmals statt, damals als Informationsveranstaltung, die so gut ankam, dass sie fortan alle zwei Jahre als eigenständiger Kongress fortgeführt wurde. Seit 2004 bietet der Kongress jedes Jahr eine Plattform, sich auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg auszutauschen. Menschen mit HIV, Vertreter aus den Communities, Spezialisten aus Medizin, Psychologie, Soziologie und Politik, pharmazeutische Unternehmen und die interessierte Öffentlichkeit haben die Gelegenheit, die medizinischen, politischen und sozialpsychologischen Veränderungen und Entwicklungen zu erfahren und zu diskutieren. Der Kongress wird von der Berliner Aids-Hilfe, dem Arbeitskreis AIDS der niedergelassenen Ärzte, dem Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und Update Your Life / Vergessen ist ansteckend durchgeführt.