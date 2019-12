Gegen Homophobie im Fußball: Guerilla-Plakate in Dortmund aufgetaucht

„Was homosexuelle Spieler unter der Dusche machen? Duschen.“ steht auf einem der Plakate, die am Wochenende in der Dortmunder Innenstadt auftauchten und für mehr Toleranz im Fußball werben. Gestaltet sind sie im Design des BVB – der bestreitet die Aktion, begrüßt aber die Botschaft.

Eine weitere Plakat-Variante fordert: „Eier, wir brauchen Eier! Wanted: Deutschlands erster aktiver homosexueller Profifußballer“. Allen Plakaten ist gemein, dass sie in der Ecke stolz in Anlehnung an den Marketingslogan der Borussia verkünden: „JEDE LIEBE ist Echte Liebe“

Der BVB beeilte sich, bei Twitter zu erklären, er habe mit der Aktion nichts zu tun. Betonte jedoch:

„Die Botschaften unterstützen wir aber voll und ganz“

Dazu teilte der Verein ein Video, das die Botschaft gegen Homophobie im Profifußball mitträgt und die Hoffnung ausdrückt, dass das Problem sich eines Tages erledigt habe. Im Anschluss bedankte der Verein sich bei seinen Fans für das positive Feedback. Er machte deutlich:

„Homophobe Kommentare lehnen wir ab. Wer diese Meinung nicht mitträgt, hat auf unseren Kanälen nichts zu suchen und wird blockiert.“

Wenn der BVB nichts damit zu tun hat – wer dann?

Die Kästen, in denen die Plakate auftauchten, werden von der Wall AG betrieben. Der Zuständige erklärte, es handele sich bei dem Werbenden nicht um einen Kunden. Die Kästen, in denen die Plakate auftauchten, seien von den Plakatierenden unrechtmäßig geöffnet und zweckentfremdet worden.

Bereits im Mai 2019 tauchten in Dortmund ähnliche Plakate auf, sie setzten sich gegen Rassismus im Fußball ein. Darauf zu lesen waren angebliche Anti-Nazi-Zitate von Spielern und Vorstandsmitgliedern des Vereins. Urheber laut Logos: Borussia Dortmund, das Bundesfamilienministerium und die Nazi-Aussteigerhilfe Exit – alle dementierten.

Beachtenswert: Beide Plakataktionen fanden jeweils am Tag der Bundesligabegegnung von Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf statt – bei den Heimspielen in Dortmund. Das nächste Heimspiel findet erst in rund einem Jahr statt. Tauchen solche Plakate vielleicht bald auch in Düsseldorf auf?

Guerilla-Marketing

Was bedeutet das eigentlich? Es handelt sich um eine Wortschöpfung aus den 1980er Jahren – und bezeichnet Vermarktungsaktionen mit geringem Budget und großer Wirkung. Wichtig bei Guerilla-Marketing: Der Überraschungseffekt. Der Begriff leitet sich von Kriegstaktiken ab, die unübliche Methoden zur Zielerreichung im Land des Gegners anwenden.