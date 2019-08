FETISCH: Folsom 2019 in Berlin

× Erweitern Foto: xamax folsom

Folsom 2019

Bei „Folsom“, dem einzigen Straßenfest auf europäischem Boden für die gesamte und breit gefächerte Leder-, Sneaker- und Fetischszene, erwarten dich vom 11. bis 15. September Vereine, Klubs und Bars der Szene – und Live-DJs jeder Art pumpen fette Musik auf die Massen im Klub oder beim Straßenfest. Mit dabei und voll im Treiben dabei sind unter anderem der KitKatClub, das Café Berio, das WOOF, das TOM'S das New Action, das Mutschmanns sowie die Scheune und das Connection. Alle Termine stehen im Kalender und online auf www.blu.fm/folsom sowie natürlich bei folsomeurope.info.

„Folsom ist für mich stets einer der wichtigsten internationalen Events des Jahres und ein MUST für jeden Fetischkerl! Auch 2019 werden wir den Folsom-Fetisch-Kalender wieder mit einigen unserer Events füllen. Ab Mittwoch, den 12. September steigen jeden Abend wieder dicke Rauchschwaden aus der PUSSYCAT BAR, dem derzeit wohl bekanntesten Raucherclub Berlins und Zuhause der BERLINCIGARMEN. Dort treffen sich auch alle BLUF Mitglieder und Freunde aus der ganzen Welt zum offiziellen BLUF Treffen am Folsom-Samstag um 19 Uhr. Ein weiteres Highlight wird außerdem unsere Leather- & Daddy-Party TESTOSTERONE am 13. September sein.“ Olaf Hartmannsgruber, www.male.space

„Alles, was unsere Community zusammenbringt und bestenfalls zusammenhält, ist wichtig! Auch Feiern ist Gemeinschaft! Auch Partymachen ist gut für Körper, Seele und Geist! Deswegen freu ich mich auf große Feste in Gemeinschaft/Community!“ Tim Lienhard

Fetisch-Boot

„Zum 1. Mal laden easter berlin, Dreizehn und die Scheune am Folsom-Europe-Wochenende auf das FETISH-BOAT ein! Dieses startet am Sonntag, den 15. September [...] um 16:30 Uhr von der Anlegestelle HANSABRÜCKE aus“, ist auf der Homepage easterberlin.de zu lesen. „Die Spreefahrt führt Dich von der Hansabrücke über das Märkische Ufer, Schloss Bellevue, Tiergarten, Moabit, Schlossbrücke mit Sicht auf das Schloss Charlottenburg, [...] Schillingbrücke, Mercedes-Benz Arena bis zur Oberbaumbrücke, – und endet ca. 19:30 Uhr bei der Hansabrücke. An Bord gibt es u. a. einen Berliner DJ, coole Drinks, Barbecue sowie erstmals einen Puppy-Contest.“ Wir sind sehr gespannt! www.easterberlin.de