Homohass? Vater schlägt Braut und Braut auf Hochzeit

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch: Das ist die ansehnliche Liste von Hochzeitsgeschenken, die ein 83-jähriger sich selbst zur Eheschließung seiner lesbischen Tochter machte.

× Erweitern Foto: C. Knuth Rügen Rügen, die Insel auf der die deutsche Romantik sozuagen erfunden wurde. Garantie für romantische Hochzeiten kann sie leider nicht geben.

Gestern Abend sollte der feierlliche Höhepunkt im Leben eines lesbischen Paares auf Rügen werden. Doch der eigene Vater einer der Bräute machte ihr das Glück, welches Hochzeitsfeierlichkeiten traditionell vermitteln, nachhaltig kaputt. Wie der Nordkurier heute unter Berufung auf zwei Polizeiberichte schreibt, habe der Vater der 54-jährigen Braut in alkoholisiertem Zustand sie erst beleidigt und sie sowie später auch noch ihre 50-jährige Braut tätlich angegriffen, so das sie ärztlich behandelt werden musste. Die herbeigerufenen Polizei versuchte den Mann zu beruhigen, wendete nach weiteren Handgreiflichkeiten gegen die Beamten ebenfalls Gewalt an, um den Mann vermeintlich endgültig von den Feierlichkeiten fernhalten zu können.

Rausch weg, Hass noch da

Nachdem der Vater in Gewahrsam genommen worden war, stellte ein Amtsarzt einen Alkoholspiegel von 0,77 Promille fest. Die Nacht in der Ausnüchterungszelle hat aber offenbar maximal eine Verringerung dieses Spiegels vewirken können. Am heutigen Donnerstagmorgen in die Freiheit entlassen, nahm er sich umgehend ein Taxi, um wieder ins Haus der Bräute einzudringen.

Der erneut herbeigerufenen Polizei gegenüber war er dann endlich verständig und ließ von den beiden ab.