ESC2020 Rotterdam: Datum und Slogan veröffentlicht

Die Eurovision Broadcasting Union (EBU) hat heute den Slogan für den Eurovision Song Contest 2020 im niederländischen Rotterdam bekannt gegeben. Das dazugehörige Video füllt die Aufforderung sich zu öffnen auch mit queerem Inhalt und ist politisch wie nie.

„Der Slogan ‚Open Up' ist absichtlich unvollständig: Öffnen Sie sich einander. Öffne dich der Musik. Offen für Rotterdam. Öffnen Sie sich für ... was auch immer Sie wollen! Fühlen Sie die Freiheit, den Slogan auf Ihre eigene Weise zu vervollständigen. Auf diese Weise lernen wir uns besser kennen“, erklärt Sietse Bakker, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2020 die Idee hinter dem Slogan.

ESC als Antwort auf Spaltung der Gesellschaften

„Die Menschen sind besorgt über die zunehmende Polarisierung und Freiheit ist nicht für jeden so selbstverständlich, wie sie sein sollte. Mit dem Slogan 'Open Up' laden wir die Menschen herzlich ein, sich jeweils anderen, unterschiedlichen Meinungen zu öffnen, den Geschichten anderer und natürlich der Musik der anderen.“

Das Eurovision Song Contest 2020-Halbfinale findet am Dienstag, 12. Mai und Donnerstag, 14. Mai, und das große Finale am Samstag, 16. Mai 2020 in Rotterdam statt.