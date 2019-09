Elton John verstärkt Kampf gegen HIV in Osteuropa

× Erweitern Foto: C. Knuth Elton John #AIDS2018 in Amsterdam: Elton John und seine Elton John AIDS Foundation geben die Gründung des Elton John Emergency Fonds bekannt. Eine Antwort auf die katastrophalen Zustände in der Prävention und Versorgung in Osteuropa. Auch damals an Bord: Gilead Sciences.

Heute gaben die Elton John AIDS Foundation und Gilead Sciences die Gründung der Initiative RADIAN zur Reduzierung von HIV-Neuinfektionen und Todesfällen durch AIDS-bezogene Erkrankungen in Osteuropa und Zentralasien (EECA) bekannt.

Auf der World AIDS Konferenz in Amsterdam 2018 war Elton John einem Wutanfall nahe, weil zwar die medizinischen Mittel für ein Ende von HIV und Aids vorhanden sind, aber Moral und Ignoranz von Regierungen im Weg stehen. Er verkündete in Amsterdam eine strategische Partnerschaft mit Gilead Science und die Gründung eines Fonds für besonders von HIV betroffene Regionen. Das wurde heute mit der Initiative RADIAN verstetigt und gestärkt.

× Erweitern Elton John und sein Ehemann David Furnish über RADIAN. „Mit RADIAN können wir die dringend benötigte Unterstützung und Finanzierung bereitstellen, um den negativen Entwicklungen entgegenzuwirken und einige der am stärksten gefährdeten Regionen der Welt zu erreichen. Gemeinsam können wir Veränderungen bewirken, Leben retten und sicherstellen, dass im Kampf gegen die HIV-Epidemie niemand zurückbleibt.“

Die EECA-Regionen sind die zurzeit mit am schlimmsten von HIV betroffenen Gebiete der Erde, im Gegensatz zu Westeuropa steigen die Neuinfektionszahlen hier rasant. Jeden Tag infizieren sich rund 400 Menschen mit dem HI-Virus und täglich sterben dort 100 Menschen an den Folgen von Aids – rund dreimal so viele, wie vor 20 Jahren. Zum Vergleich: 2017 infizierten sich in Deutschland laut Schätzung des Robert Koch Instituts rund sieben Menschen täglich, an den Folgen von Aids stirbt hierzulande statistisch täglich ein Mensch.

× Erweitern „Gilead und die Elton John AIDS Foundation haben eine gemeinsame Vision: Wir wollen die HIV-Epidemie beenden. Mit RADIAN möchten wir die Randbevölkerung in der EECA-Region erreichen und gemeinsam mit lokalen Organisationen ganz gezielt die dort bestehenden Herausforderungen angehen,“ erklärt Daniel O’Day, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, Gilead Sciences.

Gilead stellt für das neue Projekt RADIAN, das eine Vertiefung und Erweiterung der auf der World Aids 2018 bekanntgegeben Zusammenarbeit bedeutet, 25 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

www.radianHIV.org