Sport: Schöne Aufstellung gegen Homophobie

Heute nutzen die beiden Sportvereine 1. FC Köln und Kölner Haie ihre jeweiligen Bundesligaspiele des Wochenendes, um für Vielfalt zu werben. Neben den durch die Sponsoren finanzierten Sondertrikots gibt es ein regenbogenbuntes Rahmenprogramm.

Die #effzeh-Profis laufen gegen Hertha BSC in einem besonderen Trikot auf. Die FC-Partner REWE und DEVK strahlen in Regenbogenfarben und setzen mit dem FC und den Kölner Haie ein starkes Zeichen für Akzeptanz und Gleichberechtigung. Infostände, limitierte Fanartikel und die Trikots sollen nicht nur vor Ort Sichtbarkeit und Akzeptanz queeren Lebens fördern, durch den Verkauf wird auch die lokale Community finanziell unterstützt.

„Es liegt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, bei diesem wichtigen Thema Haltung zu zeigen und für Offenheit einzustehen. Vielfalt hat dabei viele Dimensionen, sei es Herkunft, Weltanschauung, geschlechtliche oder sexuelle Identität. Es ist ein kraftvolles Signal, dass wir zusammen mit dem FC hier Flagge zeigen“, kommentiert Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Haie.

Unter dem Titel „Lebe wie du bist" treten der 1. FC Köln und die Kölner Haie beim Diversity Day für eine bunte Gesellschaft ein. Für einen Hingucker werden bei unserem morgigen Heimspiel unsere Sondertrikots sorgen.



Bei den Eishockey-Profis der Kölner Haie stehen Sondertrikots mit Rückennnummern in Regenbogenfarben auf dem Platz, die verschwitzten Teile werden nach dem Spiel versteigert. Es gibt einen limitierten Motto-Pucks und der Reinerlös der Aktion wird an das Kölner LGBTIQ*-Projekt anyway gespendet.

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrlet: „Der 1. FC Köln steht für Vielfalt auf dem Platz und auf den Rängen. In unserer Charta heißt es: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, egal, woher du kommst, was du glaubst, was du hast oder bist, wie du lebst und wen du liebst. Diese Werte nehmen wir sehr ernst und wir freuen uns, gemeinsam mit den Haien ein starkes Zeichen für Akzeptanz und Gleichberechtigung zu setzen, über alle Grenzen unserer Sportarten und Fangruppen hinweg.“

Die Kooperation von Haien und FC zum Thema Diversity wurde im Juli zum Cologne Pride gestartet, an dem der Der 1. FC Köln seit 2014 mit einem eigenen Wagen teilnimmt. Im Anschluss an den Sonder-Spieltag ist für den Spätherbst eine gemeinsame Podiumsveranstaltung zum Thema Homophobie im Sport geplant. Auch die Gastvereine aus Wolfsburg und Berlin sind laut Vereinsseite in das Projekt eingebunden und unterstützen dessen Botschaft.

Das Mottologo zum Diversity-Day 2019

FC-Sponsor REWE ist bereits seit mehreren Jahren auch nach außen als Diversity-Gamechanger aktiv. Unser Interview mit dem queeren Mitarbeiternetzwerk Different together findet ihr HIER.