Uganda, Ruanda und der Einfluss fundamentaler Christen

In Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, predigt eine evangelische Pfingstgemeinde die „radikale Inklusion“, indem sie Homosexuelle, die von den Religionsgemeinschaften des Landes oft abgelehnt und stigmatisiert werden, willkommen heißt.

Während in Uganda die Gerüchte über eine mögliche Wiedereinführung des „Kill the Gays“-Gesetzes international für Schlagzeilen sorgten (blu berichtete), ist die Situation im benachbarten Ruanda vergleichsweise positiv. Das ruandische Gesetz erlaubt zwar keine gleichgeschlechtlichen Ehen, homosexuelle Handlungen sind in Ruanda aber nicht verboten.

Trotzdem werden queere Menschen in Ruanda von der Gesellschaft diskriminiert und abgelehnt. Der Grund: Die meisten Kirchen in diesem überwiegend christlichen Land predigen, dass Homosexualität eine Sünde ist.

Albert Nabonibo: schwul und gläubig

Foto: facebook.com/nabonibo.albert Albert Nabonibo

Diese gesellschaftliche Marginalisierung bekam ein ruandischer Gospelsänger kürzlich am eigenen Leib zu spüren. Albert Nabonibo gestand im August dieses Jahres auf einem christlichen YouTube-Kanal öffentlich seine Homosexualität.

Obwohl Nabonibo von einem ruandischen Regierungsminister öffentlich unterstützt wurde, verstieß ihn seine Kirchengemeinde nach dem Coming-out: „Wenn sie wissen, dass du homosexuell bist, sind die Kirchen der Ansicht, dass deine Musik Gott nicht dienen kann und dass du nicht vor der Gemeinde erscheinen kannst“.

Dass Albert Nabonibo seine Liebe zur Gospelmusik nun wieder ausleben kann, ist der Menschenrechtsorganisation Amahoro zu verdanken. Die ruandische NGO hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgegrenzten Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem auch sie ihre Religion ausüben können.

× „Ich war es leid, mich zu verstecken. Dieses Coming Out war ein Weg, meine Angst zu überwinden und ein Beispiel zu geben“, erklärt Nabonibo.

Mithilfe von Amahoro fand Nabonibo schließlich die Church of God of Africa and Rwanda (EDAR) in Kigali – eine evangelische Pfingstgemeinde, in der alle willkommen sind: junge Mütter, Mitvierziger, aber auch Chorsänger mit Dreadlocks, engen Jeans und Ohrringen. Und eben auch LGBTIQ*ʼs.

Reformchristen organisieren sich

Die Gemeinde ist Mitglied in einem Netzwerk namens Fellowship of Affirming Ministries*, kurz TFAM. Die Organisation setzt sich für eine Theologie der radikalen Inklusion ein, leistet zugleich aber auch Widerstand gegen die zunehmende Kontrolle der amerikanischen Konservativen über die globale Entwicklung der evangelikalen Kirchen und deren Einfluss auf viele afrikanische Länder, etwa im Nachbarstaat Uganda. Der ugandischen Regierung wird seit Jahren vorgeworfen, gemeinsam mit amerikanischen evangelikalen Kreisen an der wachsenden Homophobie im Land beteiligt zu sein.

Pastor Joseph Tolton, auf Twitter unter @Gay_By_God zu finden, ist Mitglied bei TFAM. Der in New York lebende evangelische Preister reist regelmäßig nach Kigali, um vor Ort für einen inklusiveren Umgang mit queeren Gläubigen zu werben. Tolton nennt es „spirituelle Versöhnung“: „Wir leisten spirituelle Versöhnungsarbeit und präsentieren der Welt die ursprüngliche Botschaft von Jesus Christus, die eine Botschaft der radikalen Einbeziehung ist“. Und so heißt es in seinen Predigten:

„Macht Platz für Homosexuelle, für Transgender, für die Armen, für Frauen, für alle Marginalisierten!“

* Die Fellowship of Affirming Ministries, kurz TFAM, wurde im Jahr 2000 in den Vereinigten Staaten von afroamerikanischen christlichen Führern und Laien gegründet und vertritt Diözesen und religiöse Organisationen in den USA sowie in Afrika und Mexiko. Ihr vorrangiges Ziel ist die Begleitung von Kirchengemeinden auf ihrem Weg hin zu einer Theologie der radikalen Inklusion ohne Vorurteile oder Diskriminierung. Das geschieht meist in Form von kollaborativer Zusammenarbeit und praxisorientierter Beratung, um Gemeinden, die für ihre Pro-LGBTIQ*-Haltung angefeindet werden, sowohl vor finanziellem Verlust als auch vor sozialer Isolation zu schützen.