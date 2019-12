BeautifuLGBTQ – Haare pinkwashen?!

Unter dem Hashtag #BeautifuLGBTQ startete einer der weltweit größten Konsumgüterkonzerne in den USA eine Werbekampagne für seine Haarpflege-Produkte. Die mehrteilige Kampagne mit dem Titel „Going Home for the Holidays“ will auf die Probleme von nicht-binären, trans- und intersexuellen Menschen aufmerksam machen.

In kurzen Videos wird die Geschichte von vier Mitgliedern des Trans Chorus of Los Angeles, Amerikas erstem Trans-Chor, erzählt. Der Chor singt I'll Be Home for Christmas, bevor Crystal S., MJ, Miliana S. und Steven H. davon berichten, wie es für sie ist, ihre Familien an Weihnachten zu besuchen.

Fast die Hälfte der US-Queers fühlt sich zu Hause nicht willkommen

× Erweitern Die Kampagnenseite stellt die Protagonist*innen der Videos vor.

Immer noch haben 44 Prozent der amerikanischen LGBTIQ*-Bevölkerung das Gefühl, dass ihre Identität nicht akzeptiert wird und sie zu Hause nicht ihr wahres Ich zeigen können. Für sie wird „Going Home for the Holidays“ jedes Jahr zu einem schwierigen Unterfangen oder ist schlicht unmöglich.

Ilaria Resta, Vizepräsidentin von Procter & Gamble, erklärt, die Pantene-Werbeclips sollen „andere in der Community inspirieren und uns alle daran erinnern, worum es bei wahrer Schönheit geht.“

Die Videos enden mit den Worten:

„Whenever, Wherever, However You Come Home. Coming Home Should Be #BeautifuLGBTQ.“

×

Der Konzern hat außerdem angekündigt, 100.000 US-Dollar an Family Equality zu spenden. Die amerikanische Non-Profit-Organisation setzt sich für Gleichstellung und Verbesserung der gesetzlichen Rechte von queeren Familien ein.