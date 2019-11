Argentiniens Präsident: Sohnemann ist Papas ganzer Stolz

Foto: Todo Noticias / CC BY 3.0 / Wikimedia Alberto Fernández Alberto Fernández, der gewählte Präsident von Argentinien. Foto: Todo Noticias - https://www.youtube.com/watch?v=VhvMI2Ppb8Y, CC BY 3.0, Link

Der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernàndez verdrängte bei den argentinischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 27. Oktober 2019 den rechtsgerichteten Mauricio Macri und wird Argentiniens zukünftiger Präsident. Er tritt sein Amt am 10. Dezember 2019 an.

Viele in der LGBTIQ*-Community feierten den Wahlsieg von Fernàndez, denn der designierte Präsident gilt als Straight Ally, der sich für queere Belange einsetzt.

Sohn Im Fadenkreuz von Hetze

Doch nicht jeder ist glücklich über die Verbindungen des neuen Präsidenten zur queeren Community. Im Internet gibt es Diffamierungsversuche, die auf Fernàndezʼ Sohn abzielen. Der 24-jährige Estanislao Fernàndez, alias DYHZY, ist ein aufsteigender Stern in der queeren Szene seines Landes. Seine fantasievollen Cosplay-Looks haben ihm auf Instagram bereits 188.000 Follower beschert.

Bereits während des Wahlkampfs hatten Trolle und Hetzseiten Alberto Fernàndez und seinen Sohn ins Visier genommen. Ein Tweet stellte Estanislao im Pikachu-Kostüm neben den Sohn des rechtspopulistischen und homophoben brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, der eine Waffe in der Hand hält. Eduardo Bolsonaro retweetete das.

× OBS: isso não é um meme. https://t.co/UEXqSgn6mc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 29, 2019 „Sohn des Präsidenten von Argentinien / Sohn des Präsidenten von Brasilien“ lautet der originale Wortlaut dieses provozierenden Tweets. Eduardo Bolsonaro kommentiert: „Das ist kein Meme.“

Stolzer Drag-Papa

Foto: instagram.com/dyhzy DYHZY Estanislao Fernàndez, alias DYHZY, als Rainbowfighter in den chilenischen Anden.

Alberto Fernàndez hingegen lässt sich nicht provozieren, sondern positioniert sich klar auf der Seite seines Sohnes: „In dieser Welt, von der ich nicht viel weiß, scheint er respektiert und sehr anerkannt zu werden. Ich bin stolz auf meinen Sohn.“ Mit einem Seitenhieb auf Eduardo Bolsonaro, dessen Rolle im Mordfall Marielle Franco noch zu klären ist (blu berichtete), erklärte Fernàndez in einem Interview außerdem:

„Ich bin stolz auf meinen Sohn, wie kann ich nicht stolz sein? Mein Sohn ist ein Aktivist des Rechts in dieser Gemeinschaft. Ich würde mir Sorgen machen, wenn mein Sohn ein Verbrecher wäre, aber er ist ein großer Mann.“

Estanislao selbst antwortete Eduardo Bolsonaro zunächst auf Portugiesisch: „Brasilianische Brüder, wir sind in diesem Kampf zusammen. Ich liebe dich“. In einem weiteren Tweet auf Spanisch solidarisierte sich DYHZY noch stärker mit Brasiliens queerer Community.