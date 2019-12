Polnische Politiker benutzen Dreijährigen für Anti-Homo-Agenda

Ein Junge als Spielball der Politik: Eine Polin wehrt sich gegen die Adoption ihres Sohnes durch ein homosexuelles Paar aus Großbritannien. Sie möchte, dass der Junge „in eine liebevolle Familie“ kommt. Nun schalten Polens Politiker sich ein, nutzen das Schicksal des Jungen für Propagandazwecke.

Die Frage scheint so alt wie die Zeit selbst zu sein: Was qualifiziert zwei Menschen, die vielleicht einfach nur ungeschützten Sex miteinander hatten, mehr für die Elternschaft als zwei Menschen, die sich jahrelang auf die Familiengründung vorbereitet und dafür gekämpft haben? Aus Sicht von Polens homophober Regierung: Viel. Dies zeigt der aktuelle Fall des kleinen Harrys:

Die Mutter ließ ihn allein

Foto: privat Harry und Aneta Synek Harry mit seiner leiblichen Mutter Synek Aneta

Der Dreijährige ist in Großbritannien geboren, der Vater ist Brite, die Mutter stammt aus Polen. Harry wurde in staatliche Obhut genommen, nachdem die Mutter ihn mit seiner dreizehnjährigen Schwester alleingelassen und er sich dabei Verbrennungen zugezogen hatte. Laut Medienberichten ist die Familie zerrüttet, die Mutter leidet an Depressionen und Epilepsie. Auch andere Kinder wurden bereits aus ihrer Fürsorge entfernt.

Nun soll der Junge in eine intakte Familie kommen und von einem schwulen Paar adoptiert werden. Der Vater stimmte der Adoption zu, doch die Mutter, Synek Aneta, ging auf die Barrikaden. Ein Gericht entschied daraufhin im Oktober, dass sie in diesem Fall kein Widerspruchsrecht hat. Den Kampf gibt sie jedoch nicht auf. Verständlich, mag man sagen – schließlich gehen Adoptionen oft mit vielen Emotionen einher. Doch die Mutter macht deutlich: Es sei ihr wichtig, dass ihr Sohn „in eine liebevolle Familie“ komme – und nicht zu den Schwulen. Sie erklärte:

„Ich kämpfe seit 15 Monaten. Ich bin nicht perfekt, Menschen machen Fehler, und meine kosten mich viel. Ich habe meinen Sohn verloren. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber ich will die Fehler, die ich gemacht habe, wieder gutmachen. Ich möchte, dass mein Sohn in eine liebevolle Familie kommt“

Polens Politiker: Viel Hass um nichts

Foto: Artur Ślęzak / orka.sejm.gov.pl / CC BY 3.0 / wikimedia.org Michal Wojcik Hat ein Problem mit der bevorstehenden Adoption: Michał Wójcik Foto: Artur Ślęzak - http://orka.sejm.gov.pl/Poslowie8.nsf/0/E0D4F8D7F35DE4E5C1257EEE00321068/$File/435.jpg, CC BY 3.0, Link

Kann man der Mutter einen Vorwurf machen – oder handelt sie in Sorge um ihren Sohn? Die Anti-Homo-Propaganda in Polen ist sehr ausgereift und grenzt an Gehirnwäsche: Nachdem die Regierungspartei PiS mit dem Homohass erfolgreich Wahlkampf betrieb, wurden zuletzt immer mehr LGBTI-freie Zonen errichtet (blu berichtete).

Synek Aneta bat den polnischen Konsul in Großbritannien um Hilfe. Konsul Paweł M. Nowak antwortete der Mutter laut dem polnischen Nachrichtenportal Wiadomości:

„Das Vereinigte Königreich, ein Land, in dem Sie seit mehreren Jahren leben und dessen Gesetze Sie einhalten müssen, erlaubt die Adoption durch homosexuelle Paare. Das ist hier nicht gegen das Gesetz.“

Im Anschluss schalteten sich polnische Politiker ein, allen voran der stellvertretende Justizminister Michał Wójcik. Er versprach der Mutter medienwirksam, weitere Schritte einzuleiten und sich an das Ministerium zu wenden, das in Großbritannien für Adoptionen zuständig ist. Er machte klar:

„Wir werden alles daran setzen, dass dieses Kind, wenn es adoptiert werden muss, von einer Frau und einem Mann adoptiert wird.“

Eine mögliche Lösung in seinen Augen: Harry soll von einem heterosexuellen, polnischen Paar adoptiert werden. Sein Nationalstolz brachte ihn bereits 2017 ins Gespräch, als er von deutschen Behörden verlangte, in Deutschland lebende, polnische Kinder sollten ausschließlich von polnisch sprechenden Familien adoptiert werden, um ihre Identität zu bewahren.

× Będę interweniował w sprawie synka pani Anety, którego brytyjski sąd chce oddać do adopcji parze homoseksualistów. Każde dziecko ma prawo do wychowania w poszanowaniu tożsamości kulturowej i religijnej - takie są unijne zasady.https://t.co/TodiGLx0R8 — Rzecznik Praw Dziecka (@RPDPawlak) December 2, 2019

Unterstützung bekommt er von Mikołaja Pawlak. Der Rechtsanwalt, seit 2018 Polens Ombudsmann für Kinderrechte, erklärte auf Twitter: