Gedenkstätte und Museum für die Opfer von Orlando

Im März 2019 startete ein zweistufiger weltweiter Architekturwettbewerb mit 68 Bewerbern aus 19 Ländern, um der Opfer des Attentats Attentats von Orlando am 12. Juni 2016, bei dem 49 Menschen getötet und 53 verletzt wurden (blu berichtete), angemessen zu gedenken. Wie die onePULSE Foundation jetzt bekannt gab, steht der Gewinner des Architektur-Wettbewerbs für das National Pulse Memorial und Museum zum Gedenken an die Opfer des fest. Geplant ist der Bau einer Gedenkstätte auf dem ehemaligen Klub-Gelände mit einem Museum und einem Bildungszentrum in der West Kaley Street, etwa eine halbe Meile entfernt.

Pulse Memorial Der Blick vom Memorial auf dem Gelände des Klubs auf das Museum

Die Gedenkstätte, die kostenlos und ganzjährig für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll, ist ein üppiger Garten mit 49 Bäumen in Erinnerung an die 49 Opfer. Ein Pool in der Mitte des Gartens symbolisiert den Standort des ehemaligen Clubs. Rund um das Becken strahlt eine Palette aus 49 farbigen Laserstrahlen in die Richtung des Gartens und der Bäume.

„In dieser Oase des Friedens und der Ruhe entdecken wir den verwandelten Nachtclub, der sich dem Licht und der Luft öffnet und uns einlädt, einen intimen Weg zu beschreiten. Wir öffnen unser Bewusstsein“, so das Designteam.

Foto: Coldefy & Associés mit der RDAI / onePULSE Foundation Pulse Museum Außenansicht Das Konzept des Gewinnerteams von Coldefy & Associés mit HHCP Architects aus Orlando, RDAI, Xavier Veilhan, dUCKS scéno, Agence TER und Prof. Laila Farah sieht ein kreisförmiges Museumszentrum in der Nähe ehemaligen Nachtklub Pulse vor.

Für das Museumszentrum sieht das Design-Konzept ein spiralförmiges Gebäude sowie ein Bildungszentrum mit hängenden Gärten, öffentlichen Plätzen und einer Dachpromenade vor.

Wie die Architekten auf ihrer Webseite mitteilen, dient das vorgestellte Konzept als Ausgangspunkt für Diskussionen. Auf Grundlage des Feedbacks der Pulse-Community soll das Design im kommenden Jahr weiter verfeinert werden. Die Kosten werden auf 45 Millionen US-Dollar taxiert, von denen bisher 16 Millionen Dollar über Spenden zusammen gekommen sind. Denkmal und Museum werden voraussichtlich im Jahr 2022 eröffnet.