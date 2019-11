Nordirland: Werbekampagne für #EheFürAlle

Rund drei Wochen nach der Öffnung der Ehe in Nordirland (blu berichtete) sind in Belfast die ersten Werbeplakate für gleichgeschlechtliche Hochzeitszeremonien aufgestellt worden. Die ersten Eheschließungen homosexueller Paare werden aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen 28-Tage-Frist in Nordirland frühestens im Februar 2020 stattfinden.

Acht Plakate der Northern Ireland Humanists, einem Zweig der nichtreligiösen Organisation Humanists UK, werben an zentralen Stellen in Belfast für weltlich-humanistische Hochzeitszeremonien. Auf den großformatigen Werbetafeln sind wunderschöne Fotos von homosexuellen Hochzeitspaaren abgebildet, daneben die Aufschrift: „Love wins for everyone“.

× Erweitern Foto: Northern Ireland Humanists / https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/SSM-men.png Schwules Hochzeitspaar in Nordirland

Weltlich-humanistische Zeremonien erfreuen sich in Nordirland wachsender Beliebtheit, insbesondere seit die humanistische Ehe im Jahr 2018 gesetzlich anerkannt wurde. Die nordirischen Humanisten setzen sich aber schon seit langem für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ein und führten bereits humanistische Hochzeitszeremonien für gleichgeschlechtliche Paare durch, als diese noch nicht gesetzlich anerkannt waren.

Boyd Sleator, Koordinator der Northern Ireland Humanists, sagte: „LGBT-Menschen in Nordirland haben zu lange unter archaischen Gesetzen gelitten, die von religiösen Gruppen beeinflusst wurden und gleichgeschlechtliche Paare daran gehindert haben, legal zu heiraten.“

„Die Ehe ist ein grundlegendes Menschenrecht, und diese Werbetafeln zelebrieren Gleichheit, Fairness und die enormen Fortschritte, die wir erzielt haben.“

Die Northern Ireland Humanists haben sich unterdessen bereits einem neuen Thema verschrieben – der Aufhebung der in Nordirland immer noch gültigen Blasphemiegesetze, die jegliche Kritik an einer Religion zu einem Verbrechen machen.