Premiere: „Muslim Pride“ in London 2020

„Imaan Fest: a celebration of LGBTQI Muslim Culture“ soll im Frühling 2020 in London stattfinden und mit einer Reihe von Veranstaltungen ein Zeichen gegen Homophobie und Islamophobie setzen.

Queere Muslim*innen sehen sich oft mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt. In muslimisch geprägten Gesellschaften schlägt ihnen Homophobie, innerhalb der LGBTIQ*-Community wiederum sehr oft Islamophobie entgegen. Diese Lücke füllt die in London ansässige Organisation Imaan seit 1999, indem sie Beratung und Seelsorge für Betroffene anbietet.

Gemäß dem Leitsatz LOVE IS NOT HARAM unterstützt die Organisation lesbische, schwule, bisexuelle, trans und queere Muslim*innen darin, ihre Sexualität und Geschlechteridentität mit ihrem Glauben in Einklang zu bringen.

Muslimischen LGBTIQ*’s wird oft abgesprochen, dass beide Identitäten zusammengelebt werden können. Das Imman Fest will demonstrieren, dass eine große muslimische LGBTIQ*-Community existiert, die sich nicht zwischen Religion und sexueller Identität entscheiden möchte.

„Wir glauben daran, dass Allah Vielfalt liebt“,

heißt es im Crowdfunding-Video, in dem die Organisator*innen dazu aufrufen, das Vorhaben finanziell zu unterstützen.

Noch bis 30. Oktober kann das Projekt HIER unterstützt werden.