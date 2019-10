Queerfreundlicher Facebook-Post kostet Heterosexuelle den Job

× Erweitern Roncalli High School Das Wappen der Roncalli High School in Indianapolis. Die Hand wird nur denen gereicht, die sich der katholischen Doktrin unterwerfen.

Kelley Fisher, Sozialarbeiterin an einer katholischen High School in Indianapolis, wurde gefeuert, weil sie zwei ehemalige Beratungslehrerinnen verteidigte, die ihre Jobs an der Schule verloren hatten, weil sie lesbisch sind.

Fisher, die selbst heterosexuell ist, sagte gegenüber IndyStar, dass sie zwei Facebook-Posts veröffentlichte, in denen sie ihre ehemaligen Kolleginnen Shelly Fitzgerald und Lynn Starkey öffentlich unterstützt und sich für eine Änderung ihrer Verträge eingesetzt hatte. Beide waren entlassen worden, weil sie durch ihre gleichgeschlechtliche Ehe gegen den Arbeitsvertrag mit der Schule verstoßen hatten. Die Schule besteht darauf, dass das Personal sein Leben in Übereinstimmung mit den Lehren der katholischen Kirche führt.

Lynn Starkey hatte 39 Jahre lang für die Roncalli High School gearbeitet, bevor sie am Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen wurde, weil sie mit einer Frau verheiratet ist.

Shelly Fitzgerald war im August 2018 nach 15 Jahren Tätigkeit an der Roncalli High School ebenfalls wegen ihrer gleichgeschlechtlichen Ehe zuerst suspendiert und später entlassen worden. In der Ellen DeGeneres Show sprach Fitzgerald über ihre Erfahrungen.

Erst Mobbing, dann Kündigung

Nachdem Kelley Fishers Facebook-Posts bis zur Schulleitung durchgedrungen waren, wurde ihr von Erzbischof Charles Thompson mitgeteilt, dass es Bedenken gebe, ob sie sich an die katholische Lehre halten könne, wenn sie Fitzgerald oder Starkey öffentlich unterstütze, da diese rechtlich gegen die katholische Kirche vorgehen.

Obwohl sie zuvor immer positive Leistungsbeurteilungen erhalten hatte, wurde sie vor vier Monaten dazu verpflichtet, an einer Maßnahme zur Optimierung ihrer Arbeit teilzunehmen. Nach einer Reihe von weiteren Warnungen erhielt Kelley Fisher, die insgesamt 15 Jahre lang an der Roncalli Catholic High School beschäftigt war, ihre Kündigung.

Bezüglich der Entlassung von Kelly Fischer erklärte die Erzdiözese gegenüber IndyStar, dass es die Aufgabe katholischer Schulen sei, der nächsten Generation den katholischen Glauben zu vermitteln:

„Um ihre Mission zu erfüllen, bitten katholische Schulen alle Lehrer, Administratoren und Berater, den katholischen Glauben innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers durch Wort und Tat aufrechtzuerhalten.“

Kelley Fisher hat, wie schon Shelly Fitzgerald und Lynn Starkey, gegen die Schule und die Erzdiözese Indianapolis eine Diskriminierungsbeschwerde bei der Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) eingereicht.