Künstliche Befruchtung: Reform in Frankreich

Mit großer Mehrheit stimmte die Pariser Nationalversammlung einer Gesetzesvorlage der Regierung zu, nach der in Frankreich zukünftig alle Frauen eine In-Vitro-Fertilisation in Anspruch nehmen können.

Da die Vorlage noch der Zustimmung des Senats bedarf, wird mit der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes jedoch nicht vor Sommer kommenden Jahres zu rechnen sein (Quelle).

Die Reform, gegen die es im Vorfeld massive Kritik von katholischen Verbänden und Politikern aus dem rechten Spektrum gab, ist Kernbestandteil des loi bioéthique, einer von Emmanuel Macron schon im Wahlkampf vor zwei Jahren angekündigten Reihe verschiedenster Gesellschaftsreformen im Land.

Gesundheitsminis­terin Agnès Buzyn sieht im Gesetz eine „Chance“ für die Gesellschaft: Es bilde die moderne Fa­milie ab, in der es Kinder mit nur einem Elternteil oder mit homosexuellen Eltern gebe. Die Kosten der künstlichen Befruchtung sollen nach Aussage Buzyns für alle Frauen von den Sozialversicherungsträgern übernommen werden.

Während zehn EU-Länder (Portugal, Spanien, Irland, Vereinigtes Königreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweden und Finnland) die künstliche Befruchtung für Lesben und Singles erlaubt haben (Quelle), stand sie in Frankreich, wie auch voererst weiterhin in Deutschland, bislang nur heterosexuellen Paaren zu, von denen einer der beiden Partner unfruchtbar war oder eine schwere Krankheit an das Kind weitergegeben hätte. Außerdem mussten die Paare entweder verheiratet sein oder seit mindestens zwei Jahren zusammenleben (Quelle).

Reproduktionsmedizin nicht völlig liberalisiert

Eine Legalisierung der Leihmutterschaft sieht die Gesetzesvorlage dagegen weiterhin nicht vor und auch Witwen erhalten zukünftig keinen Zugang auf das Sperma ihres toten Mannes. Der Änderungsantrag, der die künstliche Befruchtung nach dem Tod des Partners erlauben sollte, wurde mit Blick auf das Wohl des Kindes zurückgewiesen – ein „post mortem“ gezeugtes Kind hätte ein „besonders schweres Schicksal“ zu tragen (Quelle).