Avengers-Kuss erregt Rio de Janeiro

×

Der brasilianische YouTube-Superstar Felipe Neto, mit 34 Millionen Abonnenten auf Platz 24 der am häufigsten abonnierten YouTube-Kanäle, kaufte 14.000 queere Bücher auf und ließ sie – eingepackt in schwarzem Plastik und mit der Aufschrift „Book inappropriate for backward … and prejudiced people“ (Buch ist ungeeignet für ewig Gestrige … und Vorurteilsbeladene) versehen – auf der Biennale kostenlos verteilen. (Quelle)