USA: Plötzlicher Rückgang von queeren Themen im Fernsehen

US-amerikanische Nachrichtensender berichten seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Jahr 2016 signifikant seltener über queere Themen. Das geht aus den Ergebnissen einer Analyse von The GDELT Project* hervor.

Auf Grundlage von Transkripten des Television News Archive wurde für einen Zeitraum von zehn Jahren (2009–2019) untersucht, wie oft die Begriffe „gay, gays, lesbian, lesbians, transgender, lgbt, lgbtq und queer“ in der Berichterstattung der Nachrichtensender CNN, MSNBC und Fox News Erwähnung fanden.

Zwischen Juli 2009 und Juli 2016 betrug der prozentuale Anteil von queeren Themen bei MSNBC 0,43 Prozent, bei CNN 0,32 Prozent und bei Fox News 0,20 Prozent (Quelle).

Als Donald Trump 2016 die Präsidentschaft übernahm, brach die Berichterstattung über queere Themen in allen drei Nachrichtensendern abrupt ein, wie das folgende Diagramm zeigt:

Bereits ab August 2016, als Donald Trump zum republikanischen Kandidaten ernannt wurde, ging die Berichterstattung rapide zurück: Queere Themen machten nur noch 0,06 Prozent der Sendezeit von MSNBC, 0,08 Prozent der Sendezeit von CNN und 0,07 Prozent der Sendezeit von Fox News aus (Quelle).

Noch deutlicher wird der Rückgang, wenn die Häufigkeit der Erwähnung der Schlüsselwörter „gay“ oder „gays“ untersucht wird:

Auch wenn sich die Ergebnisse nicht auf die gesamte Berichterstattung der Sender übertragen lassen, weil in der Analyse des Datensatzes nur jene Zeitblöcke erfasst wurden, in denen die oben genannten Schlüsselbegriffe explizit vorgekommen sind, ist es ungewöhnlich, dass alle drei Sender ihre Terminologie quasi über Nacht geändert haben – und das unmittelbar nach der Wahl von Trump.

Über die Gründe kann nur gemutmaßt werden. Für die Betreiber von The GDELT Project ist jedoch am wahrscheinlichsten, dass

„in a world defined by chaos, television news has simply shifted its coverage priorities. Though this has substantial ramifications with respect to raising awareness of LGBTQ issues.“