ZWISCHEN DEN ZEILEN

Ein lebloses Salatblatt, auf dem eine ausgeweidete Tomate treibt. Gefriergetrocknete Schnittlauchschnipsel, manchmal eine Prise Paprikapulver, Tupfer von Balsamico-Créme, seltener sogar essbare Blüten.

So finden wir hier hierzulande meist unsere Tellerränder dekoriert.

Was uns natürlich nicht davon abhalten soll, immer wieder über eben diese Tellerränder hinauszublicken.

Eine Binsenweisheit, die im Bezug auf Gaumenfreuden dennoch genauso richtig ist, wie hinsichtlich der Teilnahme an CSD- und Pride-Veranstaltungen.

Letzteres haben ein gutes Dutzend Mitglieder von ERMIS in diesem Jahr in die Tat umgesetzt. Der Zusammenschluss von griechischstämmigen Lesben und Schwulen, von denen ein großer Teil im GAB-Verbreitungsgebiet lebt, nahm zum ersten Mal am noch vergleichsweise jungen „Athens Pride“ teil und es bedurfte keines Wortes der Überredungskunst um auch die Autorin dieser Zeilen zur Teilnahme an jener Exkursion über den Tellerrand hinaus zu bewegen.

× Erweitern Bild: Jessica Purkhardt ERMIS auf dem Athens Pride 2018

Angekommen in Athen, der Stadt an deren antiken Stätten so vieles in Stein gemeißelt ist, war schnell deutlich, dass der Ablauf von Pride-Festivals dies keineswegs sein muss.

So wurden die Organisator*innen von der australischen Botschaft unterstützt. An den ERMIS-Stand schmiegten sich die Stände der „Police Action for Human Rights“ sowie der US-Demokraten in Griechenland. Und schräg gegenüber informierte die Sexarbeiter*innen-Organisation „Roter Regenschirm“.