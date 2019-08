Zusammen, Vielfältig, Solidarisch: Der CSD Darmstadt

× Erweitern Foto: vielbunt e.V. CSD Darmstadt

Mit einigen kleinen Neuerungen geht der 9. CSD Darmstadt am 17.8. an den Start. Der 50. Jahrestag der Stonewall-Aufstände prägt das Communityfest.

„Der CSD macht sichtbar, was eigentlich schon jede und jeder weiß. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind Teil einer Stadtgesellschaft und müssen geschützt und unterstützt werden“, so der Verein vielbunt, der den CSD Darmstadt auch in diesem Jahr ausrichtet. Wichtig ist dem Verein, dass Gleichberechtigung für die LGBTIQ*-Community erfolgreich nur gemeinsam erstritten werden kann – daher ruft der CSD Darmstadt vor allem zum Handeln in solidarischer Gemeinschaft auf. Im Rahmen der CSD-Aktionswoche werden daher auch öffentliche wie private Einrichtungen, die Darmstädter Gastronomie und Geschäfte dazu aufgerufen Flagge zu zeigen und Regenbogenfahnen gut sichtbar aufzuhängen.

Der CSD-Tag startet um 12 Uhr, in diesem Jahr erstmals auf dem Karolinenplatz; der bisherige Straßenfestort Riegerplatz ist im 9. Jahr des CSD Darmstadt einfach zu klein geworden – so CSD-Sprecher Christian März. Mit einer Kundgebung zur Demo-Parade geht’s los, es sprechen unter anderem Stefan Mielchen vom CSD Hamburg und die Aktivisten Klaus Schirdewahn und Andrea Bullmer. Der gemeinsame Demo-Zug zieht im Anschluss im Rundkurs durch die Innenstadt.

Gegen 14 Uhr startet das Straßenfest auf dem Karolinenplatz, das von Darmstadts Oberbürgermeister und CSD-Schirmherr Jochen Partsch persönlich eröffnet wird.

Neben einem bunten Showprogramm, unter anderem mit DJ Leo Yamane, der Band „We are Diamonds“, der Wiesbadener Loop-Musikerin Finkbass und der Berliner Soul- und Hip Hop-Band Band „Shubangi“, gibt es zwei Podiumsdiskussionen zur LGBTIQ*-Bewegung in Vergangenheit und Gegenwart.

Durch das Programm führen Aurora DeMeehl und Rosa Opossum, die mit ihrer Show „Rosa & Friends“ mit Drags aus ganz Deutschland auch das Abendprogramm eröffnen. Wer weiterfeiern möchte, kann dies ab 22:30 Uhr im Club 806qm auf zwei Floors tun.

17.8., CSD Darmstadt, Demo-Parade ab Karolinenplatz, 12 Uhr, Straßenfest auf dem Karolinenplatz ab 14 Uhr, CSD-Party im Club 806qm, Alexanderstr. 2, Darmstadt, 22:30 Uhr